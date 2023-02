Jim Carrey está pronto para processar Vincent Briatore por dizer que foi para a ilha de Jeffrey Epstein

Jim Carrey prenunciou que processaria o YouTuber Vincent Briatore se não retirasse do ar o vídeo em que afirma que Carrey compareceu à ilha particular de Jeffrey Epstein. O vídeo até agora tem 2,8 milhões de visualizações até agora.

Os advogados de Carrey enviaram uma carta dura de cessar e desistir a Briatore para que ele retirasse o vídeo de tais reivindicações, já que ele nega veementemente que já esteve em qualquer lugar perto daquela ilha nem viajou no jato particular chamado “Lolita Express”.

Briatore destacou Jim Carrey

De acordo com documentos obtidos pelo RadarOnline, a carta afirma: “Suas falsas declarações e falsas impressões causam danos substanciais à reputação pessoal do Sr. Carrey, pois intencionalmente levam o público a acreditar que o Sr. Carrey teve um relacionamento com Jeffrey Epstein e conhecimento de seu bem-estar. crimes e façanhas documentados… expondo assim o Sr. Carrey ao ódio e desprezo do público”. Julianne Heitzer é uma das advogadas de Carrey.

Briatore carregou um vídeo em 16 de janeiro, onde afirma que a lista de celebridades e políticos de alto nível que conhecia bem Epstein e, de acordo com Briatore, Carrey era um deles.

O YouTuber falou com o Radar Online e disse: “Então fiz um vídeo apresentando a lista, o nome dele estava nele e também fiz comentários sobre a lista”, disse ele ao RadarOnline.com.

Vincent Briatore enviou o vídeo para o YouTube

Ele foi questionado se havia feito alguma pesquisa sobre a veracidade das informações e ele respondeu que não, ao mesmo tempo em que afirmou “Isso pode ser um esforço para limpar a presença deste vídeo de qualquer lugar da internet”, elaborou. “Foi surpreendente também que de todas as pessoas nomeadas nessa lista – havia cerca de 25 delas – Jim Carrey, de todas as pessoas, é o único a realmente ficar chateado e seguir em frente, sabe, é estranho para mim .”

“Ainda não consultei os advogados, mas realmente não acho que devo retirá-lo – vou aguentar o máximo que puder”, continuou ele. “Não tenho absolutamente nenhuma intenção de ser intimidado.”