Jim Miller revela que sofreu ‘catarata traumática’ no olho direito após luta no UFC Vegas 69

Jim Miller pode ser submetido a uma cirurgia após revelar uma grave lesão no olho sofrida durante sua luta contra Alexander Hernandez no UFC Vegas 69.

De acordo com Miller, ele sofria de visão turva após sua perda. Isso levou a uma visita com seu oftalmologista, que detalhou a extensão de sua lesão.

“Portanto, um desenvolvimento emocionante, dependendo de como você define emocionante”, disse Miller no Instagram. “Acabei de voltar do oftalmologista. É por isso que pareço fumar queijo parmesão no chão com o filho do presidente. Tenho uma catarata traumática no olho direito.

“O médico disse que pode melhorar um pouco, mas neste ponto – quero dizer, está embaçado mesmo a meio braço de distância, mas a 3,6 metros de distância até o final da sala, se eu fechar meu olho esquerdo, posso realmente não li as letras no alvo do arco e flecha. Mas eu posso ver um filho da puta parado na minha frente, então talvez possamos chutar a lata um pouco mais para frente, alguns meses. Marcaremos a cirurgia para agosto de 2024.”

A Academia Americana de Oftalmologia define uma catarata traumática como “uma opacificação do cristalino que pode ocorrer após trauma ocular contuso ou penetrante que rompe as fibras do cristalino. A maioria das cataratas traumáticas são intumescentes, mas seu tipo e curso clínico dependem do mecanismo de trauma e da integridade da bolsa capsular.”

“Minha maior preocupação é aquele filho da puta atrás de mim”, disse Miller apontando para seu equipamento de caça. “Não há como eu ver qualquer coisa enquanto olho por um peep agora. De jeito nenhum. Eu sou o olho direito dominante. Qualquer coisa que exija um alinhamento dos olhos, eu faço com a mão direita, desde arco e flecha até atirar em qualquer coisa, jogar sinuca, sim, então isso é divertido. Mas vamos ver para onde vamos.”

Com base na lesão de Miller, ele provavelmente sofreu um trauma contundente no olho devido a um soco ou chute durante a luta. Uma catarata traumática leve às vezes pode curar sozinha, mas “se a catarata precisar ser removida, o cristalino opaco será extraído cirurgicamente e substituído por um cristalino artificial transparente”.

Miller mencionou a possibilidade de cirurgia, embora não pareça que ele será submetido a qualquer procedimento imediatamente.

Miller, que detém o recorde de mais vitórias na história do UFC com 24, afirmou várias vezes que queria competir pelo menos até o UFC 300, que se seguiria às aparições no UFC 100 e no UFC 200. Não se sabe neste momento se o olho a lesão pode atrapalhar esses planos, já que Miller continua se recuperando e aguardando mais diagnósticos.