Jimmy Johnson critica os comentários de Jerry Jones sobre a tentativa dos Eagles de vencer este ano

Aapós o Dallas Cowboys perdeu o jogo da divisão para o São Francisco 49ersproprietário Jerry Jones comentou que o Dallas está apostando no longo prazo, ao invés de jogar todas as cartas para vencer o Super Bowl em um ano, como Los Angeles Rams fez na última temporada.

E acrescentou que essa mesma estratégia está sendo usada pelos amargos rivais da divisão dos Cowboys, o Philadelphia Eaglesque enfrenta o Kansas City Chiefs em Super Bowl LVII no domingo.

“Quem pensa que não vou arriscar interpretou mal as folhas de chá. Mas estou pensando a longo prazo”, disse Jones.

“E estou muito hesitante em apostar tudo por um ano. Muita coisa pode acontecer naquele ano. Essencialmente, estamos vendo algumas equipes que tiveram algum sucesso apostando tudo e pagando por isso mais tarde, na Filadélfia e Los Angeles. Anjos.”

Johnson não sabe a que seu ex-amigo está se referindo

A rixa de décadas entre Johnson e Jones é bem conhecida. Os dois eram amigos, Jones o contratou como técnico do Dallas e ele os tornou campeões. Mas depois de vencer o segundo Super Bowl contra o Bills no início dos anos 90, a amizade foi quebrada, Jimmy deixou Dallas e a relação entre os dois não é cordial.

Johnson disse recentemente ao Philadelphia Inquirer aquele dono do Eagles Jeffrey Lurie falou com ele para perguntar o que Jones quis dizer com esses comentários, ao que ele respondeu: “Não tenho ideia.”

“A Filadélfia tem algumas escolhas de primeira rodada no draft de 2023. Eles têm escolhas adicionais no caminho. Eles têm alguns jogadores muito talentosos. Eles têm alguns jovens jogadores talentosos”, disse Johnson.

“Portanto, não sei a que Jones está se referindo. O que sei e acredito é que o Philadelphia Eagles vai ser bom por um longo tempo”, acrescentou.