Jimmy Kimmel quer ser ‘impossível de bater’ em promo do Oscar com tema de ‘Top Gun’

Tele é o próximo Prêmios da Academia cerimônia será no dia 12 de março, então o mundo do cinema já está esperando para ver o que vai acontecer e as apostas estão correndo para saber quais atores e qual filme vai ganhar o famoso prêmio.

Para esta edição, o anfitrião será novamente Jimmy Kimmelque pela terceira vez se encarregará de receber a mais famosa premiação do cinema mundial.

Kimmel foi o anfitrião da agora infame cerimônia de 2017, quando Warren Beatty fez saber que o Melhor Filme foi La La Land quando na verdade Luar era.

Agora, faltando praticamente um mês para a cerimônia do Oscar, Kimmel e a academia lançaram um curta promocional no qual revisitam um dos filmes de maior bilheteria do ano, Top Gun: Maverickpara recriar uma sequência na qual Kimmel é recrutado.

Jon Hamm e Charles Parnell reprisam seus personagens

Para a promoção do 95º Oscar, Kimmel parodia Tom Cruiseno filme, e é interrogado e recrutado no estilo Top Gun por atores Jon Hamm e Charles Parnellque reprisam seus papéis como Beau “Cyclone” Simpson e Solomon “Warlock” Bates, respectivamente.

“James Christian Kimmel”, diz Hamm no vídeo. “Sua reputação o precede”, aludindo a um dos bordões do filme.

“Não de um jeito bom”, interrompe Parnell.

“Tenho que admitir, não esperava ser convidado para ser o anfitrião novamente”, disse Kimmel à equipe, que insiste que tentou oferecer o trabalho a outras estrelas.

“A ABC nos encarregou de encontrar um anfitrião que fosse imperturbável… e inabalável”, revela Parnell.

“Isso é bom, porque não posso levar um tapa”, responde Kimmel. “Eu choro muito.”

Kimmel foi anunciado como apresentador em novembro e expressou: “Ser convidado para apresentar o Oscar pela terceira vez é uma grande honra ou uma armadilha. De qualquer forma, sou grato à Academia por me convidar tão rapidamente depois que todos disseram não”, brincou.

A cerimônia do Oscar será realizada no domingo, 12 de março.