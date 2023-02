JK Rowling não está preocupada com seu legado sobre comentários transgêneros

A famosa autora de ‘Harry Potter’ – que esteve envolvida em controvérsias nos últimos 3 anos pelo que alguns consideram comentários preconceituosos sobre pessoas transexuais – deixou sua posição clara como o dia em um novo podcast, “The Witch Trials of JK Rowling”.

No episódio um, JK fala sobre seu legado… um que ela diz que não vai se preocupar depois que ela se for. A razão que ela dá é bastante franca – ela diz: “Estarei morta”.

Fazia parte do meu tweet original, mas não apareceu. Aqui está novamente para que você possa ouvir a diferença pic.twitter.com/AopOV7VUMs

Um vídeo de comparação do mod banido que ‘corrige’ a voz ‘inconsistente’ da personagem feminina ‘trans’ de voz profunda, Sirona Ryan, em Hogwarts Legacy.

Em vez de enfatizar como a sociedade irá julgá-la na morte, JKR diz que está mais interessada no agora e em viver a vida enquanto pode. Ela diz que a ideia de tentar agradar a todos e ser amada nos livros de história é uma maneira pomposa de continuar, e ela não o fará.

Apesar de deixar esse ponto de vista claro e não recuar, JK também disse que as pessoas estão entendendo mal suas intenções – especialmente no que se refere a qualquer malícia percebida.

Claro, isso tende a cair muito em ouvidos surdos – especialmente no Twitter. Rowling continua a ser rotulada de “TERF” (feminista radical transexclusiva) e fanática … e até mesmo alguns membros do elenco de ‘HP’ viraram as costas para ela também.