JLo e Marc Anthony comemoram 15 anos de seus gêmeos e Ben Affleck se junta à celebração

JOs gêmeos de ennifer Lopez e Marc Anthony, Max e Emme, acabaram de comemorar seu décimo quinto aniversário e tiveram a sorte de soprar as velas em seu bolo de aniversário em família.

Jennifer Lopez os chama de cocos

JLo dedicou uma linda mensagem a ela ‘cocos’como ela os chama carinhosamente, por reunindo em vídeo alguns dos melhores momentos com eles, na qual ela incluiu seu marido, Ben Affleck, e, claro, o pai das crianças.

“Feliz aniversário para meus lindos e brilhantes cocos, estou tão orgulhoso de vocês dois em todos os sentidos. Vocês trazem tanta alegria e felicidade ao meu coração e alma. Eu te amo além da eternidade FELIZ ANIVERSÁRIO #Twins”, JLo postou no Twitter com o ‘Música Fifteen’ de Taylor Swift ao fundo

Ben Affleck tem um ótimo relacionamento com os filhos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopezjá disse inúmeras vezes que se sente grata por Ben Affleck trata os filhos com o mesmo carinho que os seus: “Sinto-me abençoada por ter em minha vida uma pessoa que me ama e está profundamente envolvida com a família. Ele é o pai mais generoso e altruísta que conheço, mas não só com seus filhos, mas também com os meus.”

Por outro lado, JLo sabe que seus filhos estão passando por uma fase difícil e decisiva como acontece com qualquer pessoa quando chegam à adolescência, por isso ela procura manter um relacionamento saudável com eles e com as pessoas com quem se envolveu em sua vida.