Joana Sanz, esposa de Dani Alves, escreve carta emocionada: me sinto tão sozinha

Desposa de ani alves Joana Sanz escreveu uma carta emocionada no Instagram para lembrar sua mãe, que faleceu recentemente.

vem enquanto Daniel Alves ainda está na prisão sem direito a fiança, aguardando o julgamento no qual é acusado de estupro.

Sua prisão ocorreu quando ele voltou para a Espanha para assistir ao funeral de Sanz‘sufocar.

Carta de Joana Sanz

“Há um mês, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida; deixar você ir”, escreveu ela em um post no Instagram.

“Ainda tenho a sensação de que, quando chegar em casa, você vai me receber com entusiasmo.

“Dói tanto sentir seu cheiro e não te ouvir, preciso tanto dos seus abraços, de te ver rir ou dançar…

“Eu preciso da sua alegria. Você me disse para não chorar e eu prometo que estou fazendo o possível para não chorar.

“Tenho os meus dias mais animados mas aquele frio interior, sempre me acompanha…

“E às vezes, isso me quebra em mil pedaços. Eu me sinto tão sozinho, sabe?

“Você me disse que onde quer que eu esteja, você estaria comigo, mas eu não sinto você.

“Muitas pessoas podem me amar e eu aprecio isso, mas o amor de uma mãe é verdadeiramente único.”

Pedido de Joana Sanz aos seus seguidores

Joana Sanz também pediu a compreensão de seus mais de 945.000 seguidores no Instagram.

“Não me castigue nem me julgue se me vir dançando ou sorrindo, só estou tentando curar minhas feridas do meu jeito, do jeito que me faz bem, do jeito que minha mãe gostaria que eu fizesse”, disse ela. explicou.