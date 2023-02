Joana Sanz, mulher de Dani Alves, partilha a carta manuscrita que recebeu: Não sei quem és, mas obrigada

Joana Sanz, mulher de Dani Alves, tenta sair da melhor forma deste momento difícil e uma das terapias da modelo é entrar no Instagram e interagir com os apoiantes.

Por isso ela tomou uma decisão. Ela falará apenas por este canal, pois isso garante que suas palavras não sejam deturpadas e ela possa se dirigir diretamente a seus seguidores.

Joana não hesitou em compartilhar como se sente com seus seguidores. A transparência e a proximidade do modelo não caíram em ouvidos surdos.

Milhares de mensagens de apreço e carinho foram enviadas a Sanz diariamente, elogiando sua resposta ao suposto crime de seu marido.

Mas Joana parou para refletir sobre o que aconteceu com ela, com uma carta em particular que ela recebeu revelando-se incrivelmente comovente. Era uma carta manuscrita assinada por um certo Alberto Sanz.

E a reflexão de Joana Sanz sobre isso é a seguinte.

“Não sei quem você é, mas agradeço infinitamente por suas palavras. Gostaria que as pessoas escrevessem cartas umas para as outras com mais frequência. Perdemos esse belo hábito com a tecnologia. Obrigada novamente por seu apoio”, declarou ela no Instagram .

Como Alberto tenta transmitir a ela todos os seus melhores sentimentos, a carta foi bem recebida.

“Estou escrevendo para lhe dar meu apoio e minhas orações. Gosto de rezar e rezo muito por você e sua mãe”, escreveu ele.

”A vida é maravilhosa e você acabou de começar. Tenho certeza que você superará a dificuldade que Deus lhe apresentou.”