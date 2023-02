Joana Sanz sofre mais uma perda: o seu cão de estimação

Mmodelo e empresária Joana Sanz está passando por um momento difícil. Além da prisão de seu companheiro, Daniel Alvespor suposto estupro, sofreu a morte da mãe há um mês.

E agora, ela sofreu mais uma tragédia após a morte de um de seus cães de estimação, Coco.

“Adeus, querido amigo. Agora você será mais uma estrela no céu cuidando de mim com a mamãe”, escreveu ela nas redes sociais, além de compartilhar um vídeo com seu animal de estimação com o seguinte texto em inglês: “Descanse em paz. Sempre no meu coração.

Por outro lado, noutra das suas histórias, Joana Sanz anunciou a sua intenção de dar a cadeira de rodas da Coco a um animal de estimação que dela necessite. “Gostaria de doar sua cadeira para um cachorrinho que não pode andar. Entre em contato comigo por e-mail, por favor”, comentou a modelo das Canárias com um vídeo no qual seu cachorro pode ser visto usando-o.

Mensagens de apoio a Joana Sanz

Além da morte de sua cadela Coco, a empresária vive dias muito turbulentos. Em todo o caso, a própria Joana Sanz partilhou uma carta de apoio que recebeu de um seguidor.

A modelo quis agradecer publicamente o gesto: “Não sei quem és, mas agradeço infinitamente as tuas palavras”.

Por outro lado, a modelo está passando alguns dias em Paris com uma amiga, como foi visto nas redes sociais nas últimas horas, para fugir dos holofotes da mídia que ela está sob os holofotes desde então. Daniel Alves‘ prisão.