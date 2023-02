João Félix marca para o Chelsea, mas fica empatado no dérbi de Londres

JA segunda partida de Flix pelo Chelsea foi melhor do que a primeira.

O atacante português marcou seu primeiro gol pelo clube no empate em 1 x 1 com o West Ham pelo Campeonato Inglês neste sábado, após retornar de uma suspensão de três jogos após uma expulsão na estreia há um mês.

Flix levou para casa um voleio após cruzamento de outra nova contratação, Enzo Fernandez, aos 16 minutos, apenas para Emerson Palmieri – ex-jogador do Chelsea – empatar aos 28.

Foi o terceiro empate consecutivo para o time caro do Chelsea, que está definhando no meio da tabela no que parece cada vez mais uma tentativa desesperada de se classificar para a Liga dos Campeões.

Em uma final cheia de ação, o West Ham teve um gol de Tomas Soucek anulado por impedimento na preparação e o Chelsea teve os apelos de pênalti rejeitados depois que Soucek apareceu para segurar a bola ao bloquear o chute de Conor Gallagher.