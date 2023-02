Joe Biden e as razões da Casa Branca para recusar a entrevista do Super Bowl

Tele de novo, de novo Entrevista do Super Bowl entre o presidente Joe Biden e um serviço de streaming da Fox Corp. parece estar desligado novamente.

Um funcionário da Casa Branca disse na noite de sexta-feira que era “impreciso” dizer que a entrevista havia sido remarcada. contradizendo uma Fox Corp. porta-voz que disse no início do dia que isso estava acontecendo.

A declaração parecia sinalizar o fim definitivo de uma saga de pingue-pongue sobre se Biden se sentaria com os entrevistadores da Fox antes de o Super Bowl no domingo. Os presidentes tradicionalmente concedem uma entrevista à rede que está transmitindo o jogo de futebol – neste caso, a Fox.

No entanto, este ano as negociações fracassaram.

As idas e vindas começaram na sexta-feira com um tweet de A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

“O presidente estava ansioso por uma entrevista com a Fox Soul para discutir o Super Bowl, o Estado da União e questões críticas que afetam a vida cotidiana dos negros americanos”, escreveu ela. “Fomos informados de que a Fox Corp. a entrevista seja cancelada.”

Fox Soul foi criado em 2020e é voltado para espectadores negros.

Horas depois, um porta-voz da Fox Corp. uma afirmação contraditória.

“Depois que a Casa Branca entrou em contato com a Fox Soul na noite de quinta-feira, houve alguma confusão inicial”, disse o porta-voz. “Fox Soul espera entrevistar o presidente para o domingo do Super Bowl.”

O porta-voz acrescentou que os entrevistadores – Vivica A. Fox, atriz e apresentadora do “Coquetéis com Rainhas,” e o locutor esportivo Mike Hill – chegou a Washington depois de voar de Los Angeles.

Mas o Declaração da Casa Branca mais tarde, sexta-feira acrescentou outra reviravolta.

“Como dissemos antes, marcamos uma entrevista com Apresentador de esportes da FOX Mike Hill e Vivica A. Fox com o presidente antes do Super Bowl e a Fox Corp. cancelou a entrevista”, disse o comunicado. “Desde então, a Fox divulgou um comunicado indicando que a entrevista foi remarcada, o que é impreciso.”

Em 2021Biden conversou com a âncora da CBS News, Norah O’Donnell, antes do jogo e, no ano passado, falou com Lester Holt, da NBC News.