Joe Biden, estrela do futebol americano universitário e fã declarado abertamente do Philadelphia Eagles

Joe Bidenpresidente dos Estados Unidos, nasceu em Scranton, na Pensilvânia, estado que tem dois times de futebol, o Pittsburgh Steeler e o Philadelphia Eagles, o presidente americano decidiu ser torcedor dos Eagles e agora espera que eles vençam o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs.

Em muitas ocasiões, Biden foi visto apoiando a Filadélfia, próximo 12 de fevereiro não será exceção, o ex-vice-presidente estará assistindo sua equipe para vê-los ganhar seu segundo Troféu Vince Lombardi na história da franquia.

Biden esteve presente no Super Bowl de 2018, no qual os Eagles derrotaram o New England Patriots e sagraram-se campeões.

Espera-se que o presidente dos Estados Unidos vá ao estádio da Universidade de Phoenix para presenciar o Super Bowl LVII.

Biden jogou futebol na faculdade.

Joe Biden é um grande fã de futebol, enquanto estudava direito na Universidade de Delaware, o agora presidente integrou o time do colégio como um wide receiver e meia lateral.

“Em quase todas as reuniões eu era o líder”, Biden escreveu em seu livro “Promises to Keep”. “Fui o artilheiro do nosso time de futebol, invicto e invicto, meu último ano, e não faltou confiança em campo.”

“Por mais que eu não tivesse confiança em minha capacidade de me comunicar verbalmente, sempre tive confiança em minha capacidade atlética. Os esportes eram tão naturais para mim quanto falar não. E os esportes acabaram sendo meu ingresso para a aceitação – e muito mais. Eu não me intimidava facilmente em um jogo, então, mesmo quando gaguejava, sempre era o cara que dizia: ‘Dê-me a bola.'”

Registros obtidos pelo Daily Pennsylvanian mostram que Biden marcou quatro touchdowns nos quatro jogos da conferência de Archmere, mais do que qualquer um do time. O ex-vice-presidente também marcou seis touchdowns em quatro jogos fora da conferência do time, somando 60 pontos na temporada, um dos maiores totais do estado de Delaware.