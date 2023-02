Joe Mazzulla é oficialmente contratado como técnico do Celtics em substituição ao desgraçado Ime Udoka

Tele celtas de Boston são gratificantes Joe Mazzulla liderança e desempenho com a equipe, que os coloca no topo da Conferência Leste da NBA, tornando-o o treinador principal em tempo integral em substituição de Fazendo Udokacujo comportamento fora da quadra lhe custou o emprego.

Joe Mazzulla e o Boston Celtics assinam uma extensão

Desta forma, Joe Mazzulla se torna o 19º técnico na história do Boston Celtics com apenas 34 anos, exibindo uma capacidade incrível de liderar uma das franquias mais históricas da NBA, mesmo depois de assumir o cargo interinamente devido à suspensão de um ano de Ime Udoka por ter um relacionamento impróprio com uma mulher dentro da organização.

Essa nomeação veio junto com uma extensão de contrato, garantindo seu acordo para o futuro imediato e os próximos anos, apesar dos detalhes não terem sido divulgados.

Mazzulla é agora o técnico mais jovem da NBA, um líder e técnico muito talentoso nas palavras de Brad Stevens, presidente de operações de basquete do Celtics e ex-técnico da equipe também.

“Ele tem uma capacidade única de galvanizar uma sala em torno de uma missão. Estamos gratos pelo trabalho que ele fez para nos ajudar a chegar a este ponto e entusiasmados por ele ter concordado em nos liderar no futuro”, disse Stevens em um comunicado.