Joe Rogan espera que Francis Ngannou lute contra o vencedor de Jon Jones vs. Ciryl Gane após a luta de boxe

O comentarista do UFC Joe Rogan quer ver Francis Ngannou de volta ao octógono, mas não pode culpar o ex-campeão do UFC por buscar um grande prêmio no boxe.

Rogan espera que Ngannou faça uma luta de boxe e acredita que uma luta com o campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury está em andamento. Rogan espera que, depois que Ngannou ganhar dinheiro, ele possa voltar ao UFC para enfrentar o vencedor de Jon Jones x Ciryl Gane.

“O mundo perfeito é, [Ngannou] vai, tem muito dinheiro, luta de boxe peso-pesado, Jon Jones e Ciryl Gane lutam, Jon vence, Cyril vence, quem vencer é o campeão do UFC, e então Francis volta”, disse Rogan ao colega comentarista do UFC Paul Felder em seu Podcast “JRE MMA”.

“Ele pode voltar totalmente – Francis, se você está ouvindo, senhor, por favor, não assine um contrato de exclusividade.”

Jones e Gane se enfrentam no pay-per-view headliner do UFC 285, que acontece no dia 4 de março na T-Mobile Arena em Las Vegas. Jones originalmente fez campanha para uma luta contra Ngannou, mas suas demandas financeiras deram início a uma rivalidade com o UFC que o levou a abrir mão do título dos meio-pesados. Jones aumentou em antecipação a uma mudança para peso pesado, mas acabou ficando de fora por mais de dois anos. Seu novo contrato com o UFC veio quando Ngannou rejeitou a oferta da promoção para assinar novamente.

Agora, o futuro de Ngannou permanece um ponto de interrogação. O antigo peso-pesado do MMA, 36, está recebendo várias ofertas como agente livre. Na edição desta quarta-feira A Hora do MMAO executivo da Matchroom Boxing, Eddie Hearn, revelou que é um pretendente informal de Ngannou e armou um confronto com o ex-campeão peso-pesado Anthony Joshua.

Ngannou já pisou no ringue ao lado de Fury, que se envolveu em uma conversa bem-humorada contra seu colega de MMA depois de derrotar Dillian White em abril passado.

Depois de derrotar Derek Chisora ​​em dezembro passado, Fury recentemente pediu um confronto com Ngannou – usando luvas de quatro onças em uma jaula com Mike Tyson como árbitro. Posteriormente, Ngannou disse ao TMZ que estava em contato com a equipe de Fury, que disse que o campeão está preparando uma luta pelo título contra o campeão Oleksandr Usyk em abril.

Rogan não tem uma posição sobre para onde Ngannou vai a seguir. Mas ele apóia a tentativa do ex-campeão de ganhar dinheiro para mudar sua vida.

“Quem sabe se alguém aparece e oferece a ele uma tonelada de dinheiro”, disse Rogan. “Olha, quero dizer, se alguém disser: ‘Ei, vou te dar US$ 100 milhões’, o que quer que você diga. OK, o que eu tenho que fazer, Jake Paul, o que eu tenho que fazer? Se eles vão oferecer muito dinheiro a ele… mas acho que eles estão tentando fazer uma luta de Tyson Fury.”

Se optar por Fury, o podcaster e comentarista do UFC não gosta das chances de Ngannou.

“Francis Ngannou poderia nocautear qualquer ser humano na terra se pudesse acertá-lo no queixo”, disse Rogan. “Mas boa sorte acertando Tyson Fury no queixo.”