Joe Rogan zomba da esposa de Patrick Mahomes após as travessuras do Super Bowl: mantenha a mesma energia quando se divorciar!

Ttemporada 2022 da NFL será lembrada pelo Kansas City Chiefs‘ corrida incrível para o Super Bowl e o caminho Patrick Mahomes venceu o jogo mais importante do ano meio lesionado.

Também será lembrado por algumas conversas inúteis e comemorações eufóricas de Maomé‘ esposa, Bretanha Mahomes.

Patrick Mahomes como você nunca viu antes: o retrato que deixa seus fãs loucos

Ela foi muito vocal no ano passado, tanto nas redes sociais quanto nos estádios, e isso irritou vários fãs.

Brittany Mahomes até entrou em guerra de palavras com Aftab Purevalprefeito de Cincinnati, durante o jogo do campeonato da AFC.

Enquanto isso, ela tem recebido abuso por meio de DMs de mídia social, então foi compreensível quando ela liberou todas as suas emoções para comemorar a vitória dos Chiefs.

Joe Rogan zomba da esposa de Patrick Mahomes

O mais recente a insultar Bretanha Mahomes é Joe Roganque sugeriu em um episódio recente de seu famoso podcast que ela não seria tão chefes fã se o casal se divorciasse.

“Prometo que eles manterão a mesma energia quando você se divorciar”, disse ele.

“Eles vêm atrás de você. Eles vêm atrás de você com a mesma energia.”

Brittany Mahomes sobre como lidar com os haters

Em entrevista recente, Bretanha Mahomes falou sobre como ela tenta lidar com todos os odiadores que encontra.

“Eu tive que mudar meu número de telefone porque as pessoas estavam me mandando mensagens de texto e me assediando e dizendo todas essas coisas ruins e odiosas”, disse ela.

“É difícil porque tenho sentimentos como eles.

“Quando eles dizem coisas como eu sou feio e patrick poderia ter alguém melhor do que eu, eles não têm ideia do que estão dizendo.

“Sempre será uma preocupação para qualquer garota que está namorando um namorado da NFL…

“É muito difícil. Mesmo quando saímos, as garotas vêm até mim e pedem para tirar fotos com ele e eu apenas olho para o outro lado e deixo acontecer. Essa é a coisa saudável a se fazer.”