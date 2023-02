Joel Embiid marca 10 mil pontos na carreira, 76ers quebra sequência de vitórias do Cavaliers

Joel Embiid marcou 29 pontos – incluindo o 10.000º de sua carreira – e o Philadelphia 76ers sobreviveu a um segundo tempo difícil para vencer o Cleveland Cavaliers118-112 na noite de quarta-feira.

Depois de assistir a uma vantagem de 28 pontos no segundo tempo derreter para quatro com 90 segundos restantes, o Sixers conseguiram arremessar com 13 lances livres consecutivos.

“É um time muito bom que vai causar problemas a outros times”, disse. Embiid disse. “Obviamente, sabíamos que eles iriam correr. Mas eles pararam quando precisávamos.”

James Harden somou 19 pontos e 12 assistências para ajudar a enviar o 76ers para o intervalo do All-Star com sua quarta vitória consecutiva. De’Anthony Melton somou 18 pontos e Tyrese Maxey fez 16.

“Ganhar aquele jogo apesar da adversidade foi bom para nós”, maxey disse.

Donovan Mitchell fez 33 pontos – incluindo 25 no segundo tempo – para os Cavaliers. Eles haviam vencido sete seguidas. Darius Garland somou 27 pontos para o Cleveland e Evan Mobley fez 23.

“Permitimos que eles colocassem um pouco de dúvida em nossas mentes no início, mas descobrimos”, disse o técnico do Cavaliers, JB Bickerstaff.

Após o jogo, Embiid – escalado para ser titular no jogo das estrelas em Utah na noite de domingo – indicou que pode ficar de fora do jogo devido a uma dor persistente no pé esquerdo que foi oficialmente marcada no relatório de lesões do Sixers desde a viagem do clube à Costa Oeste no final dezembro. Embiid mencionou que os médicos lhe disseram que era necessário tirar o pé para evitar que a lesão piorasse.

“Eu estava tentando obter o All-Star Break sem perder jogos”, disse Embiid. “Mas acho que posso ter chegado ao ponto em que preciso seguir os conselhos dos médicos. Veremos como serão os próximos dias.”

Embiid ultrapassou a marca de 10.000 pontos no início do primeiro quarto. Ele alcançou a marca em seu 373º jogo – o mais rápido na história da franquia, à frente do 378 de Allen Iverson.

“Só consigo pensar e se não tivesse perdido todos esses jogos, mas não é aí que está o foco” Embiid disse. “Estou apenas focado no que posso fazer para ajudar a equipe. Seja marcando muito, passando, defensivamente – então vou fazer isso.”

Filadélfia acertou suas primeiras seis cestas de 3 pontos e 11 de 14 arremessos do chão para saltar para uma vantagem de 31-10. O Sixers liderou por 28 no início do segundo tempo.

Cleveland se recuperou no segundo tempo em parte por causa de sua capacidade de mover a bola e forçar as viradas. O Cavs forçou nove viradas no segundo tempo, transformando-os em 20 pontos ao virar a bola apenas uma vez.

“Eles fizeram um ótimo trabalho fisicamente fora de nossas coisas”, disse Bickerstaff. “Eles foram agressivos nas duas pontas da quadra e demoramos muito para nos recuperar daquele primeiro soco. Mostramos do que somos capazes no segundo tempo com 17 assistências e apenas uma virada.”

TIP-INS

cavaleiros: Danny Green voltou à escalação do Cavaliers na noite de quarta-feira, marcando três pontos em cerca de 12 minutos. Green – que jogou três partidas pelo Memphis nesta temporada antes de ser negociado para Houston e eventualmente dispensado – foi convocado pelo Cavs em 2009. Bickerstaff indicou que o papel de Green será tanto de mentor para uma equipe jovem quanto de jogador. “Conhecemos o jogo dele, sua capacidade de fazer chutes e defender, mas nosso grupo precisa de todas as informações de que dispõe”, disse Bickerstaff. … Ricky Rubio estava inativo para Cleveland com uma doença não-COVID.

76ers: O atacante do Philadelphia PJ Tucker estava de volta ao time titular depois de deixar o jogo de segunda-feira contra o Houston com um aperto na panturrilha direita.

A SEGUIR

cavaleiros: Host Denver em 23 de fevereiro.

76ers: Host Memphis em 23 de fevereiro.