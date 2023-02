Jogador de futebol da UNLV, Ryan Keeler, morto aos 20 anos

Keeler morreu em Las Vegas, de acordo com a universidade… mas nenhum outro detalhe sobre sua morte foi revelado.

Funcionários da escola lamentaram sua morte na noite de segunda-feira, com o novo técnico do time, Barry Odom dizendo que estão todos “devastados por terem perdido um membro de nossa família rebelde”.

“Nossas condolências e orações vão para a família de Ryan enquanto lamentamos junto com eles esta perda tremenda.”

Keeler, um recruta do ensino médio de 1,80m altamente elogiado de Illinois, inicialmente começou sua carreira no futebol universitário com Rutgers … mas foi transferido para a UNLV após sua temporada de calouro em 2022.