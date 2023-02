Jogador de futebol que fez história na Premier League não pode pagar pensão alimentícia para dois de seus filhos: eu tenho outros 11

Peter Ndlovuum ex-jogador de 49 anos com 154 jogos na Premier League e 32 gols, argumentou no Tribunal Superior de Joanesburgo, África do Sul, que não pode pagar a pensão de dois de seus filhos… por mais 11!

“Tenho 13 filhos, incluindo estes. Sou obrigado a contribuir e prover o sustento de todos os meus filhos”, disse Peter Ndlovuque jogou para cidade de Coventry na Premier League e também jogou pelo Birmingham City, Huddersfield Town, Sheffield United, Mamelodi Sundowns, Thanda Royal Zulu, Highfield United e Black Mambas.

criador de história

Peter Ndlovu fez história ao se tornar o primeiro jogador africano a jogar (19 de agosto de 1992) e marcar um gol (2 de setembro de 1992) na Premier League.

“Ganho um salário mensal que é utilizado para as minhas próprias despesas, necessidades e responsabilidades, bem como para contribuir com as despesas dos meus dependentes e outras obrigações. Simplesmente não posso pagar uma dedução de 1.600 euros por mês do meu salário.” Ndlovu argumentou em seu recurso.

Peter Ndlovu apelou e o Tribunal Superior de Joanesburgo decidiu que o ex-jogador de futebol deve pagar à mãe de seus dois filhos 641 euros por mês.