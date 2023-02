Jogador de rugby sul-africano morto pela polícia do Havaí tinha doença cerebral degenerativa, CTE

A Homem negro que cresceu jogando rúgbi profissional na África do Sul e cujo assassinato foi baleado pela polícia alguns meses depois de se mudar para o Havaí. alegações de discriminação racial, sofria de um doença cerebral degenerativa freqüentemente encontrado em craques dos gramados americano submetidas a traumatismos cranianos repetidos.

A descoberta pode ajudar a explicar Lindani Myeni’s (MY-en-ee) comportamento bizarro que levou ao confronto mortal 2021 com oficiais de Honolulu, disseram os especialistas, e oferece outra camada de detalhes sobre o tiroteio que ganhou atenção internacional durante os apelos pela reforma da polícia em todo o país.

Um adendo ao relatório da autópsia de Myeni obtido pela Associated Press mostra que seu tecido cerebral foi enviado para o Boston University CTE Center, que encontrou o Pai de dois filhos de 29 anos sofria de encefalopatia traumática crônica estágio 3. Comumente conhecida como CTE, a doença só pode ser diagnosticada postumamente.

O estágio 4 é o nível mais grave e os especialistas dizem que é alarmante para alguém tão jovem quanto Myeni ter um caso tão crítico de CTE.

Sem sinais prévios de doença

A esposa de Myeni, que entrou com um processo de homicídio culposo alegando que a polícia atirou nele porque ele era negro, disse que ficou chocada ao saber do diagnóstico de CTE.

“Eu não tinha ideia. Ele não tinha ideia”, Lindsay Myeni disse de Richard’s Bay, África do Sul, onde ela mora agora. “Então foi meio devastador porque parecia … alguém estava me dizendo, ei, ele morreu de racismo aos 29 anos, mas ele seria morto por seu esporte favorito aos 50 ou 51 anos de qualquer maneira.”

A polícia foi chamada a uma casa em Honolulu porque um ocupante chateado reclamou que um estranho havia entrado sem ser convidado. Ele disse: “Tenho vídeos seus”, afirmou que um gato era dele e fez outros comentários estranhos, de acordo com o promotor de Honolulu, que decidiu não processar nenhum dos policiais.

Os policiais disseram que os policiais não estavam reagindo à sua raça, mas sim ao seu comportamento, o que colocava a vida dos policiais em risco. Os promotores descobriram que a força letal foi justificada porque Myeni atacou fisicamente os policiais, deixando um deles com uma concussão.

O julgamento civil está previsto para ainda este ano.

Ele estava emocionado mais cedo naquele dia sobre alguns problemas familiares e o casal visitou vários locais espirituais na ilha de Oahu, disse Lindsay Myeni, mas ele não mostrou sinais de sintomas de CTE. Isso inclui perda de memória, confusão, julgamento prejudicado, problemas de controle de impulso, agressão e depressão.

“Eu tentei realmente pensar objetivamente, OK, durante o COVID, ele poderia estar deprimido ou ter mudanças de humor, talvez, mas não todos nós?” ela disse.

Myeni começou a jogar rúgbi por volta dos 13 anos e aos 19 já havia jogado profissionalmente com os Border Bulldogs na África do Sul, disse sua esposa. Ele também jogou rúgbi no Colorado e na Flórida, disse ela. Ela estava ciente de que ele tinha apenas duas ou três concussões.

veredicto do médico

Dr. Masahiko Kobayashi, o legista de Honolulu que conduziu a autópsia de Myeni e concluiu que ele morreu devido a vários ferimentos à bala, disse suspeitar de CTE depois de ouvir sobre o comportamento de Myeni e seu envolvimento anterior com esportes de contato.

“O caso do Sr. Myeni foi realmente simples quando determinei a causa e a forma da morte. Mas as circunstâncias eram muito complexas e o público foi muito impactado por este caso”, disse ele.

Kobayashi disse esperar que a descoberta do CTE possa fornecer uma imagem mais clara do que levou à morte de Myeni.

Mas o CTE não ajuda Lindsay Myeni a entender o que aconteceu naquela noite de 14 de abril de 2021.

“Para mim, isso ainda não responde a nenhuma pergunta sobre por que você atiraria nele”, disse ela.

O comportamento de Myeni parecia “sintomas clássicos” relacionados ao CTE, “confusão, desorientação, agindo de maneira muito diferente”, disse Paul Anderson, um advogado em Kansas City, Missouri, que representa famílias de atletas com lesões cerebrais, mas não está envolvido no caso Myeni.

Que Myeni tinha apenas 29 anos e estágio três CTE é significativo, disse o Dr. Daniel Daneshvar, especialista em CTE e professor assistente na Harvard Medical School. “Este é um exemplo de CTE bastante grave para alguém dessa idade”, disse ele.

O caso mais jovem de estágio três CTE que foi diagnosticado na literatura médica foi Aaron Hernández, 27, disse Daneshwar.

O ex-astro do futebol americano New England Patriots se suicidou em 2017 na cela da prisão onde cumpria prisão perpétua sem liberdade condicional por assassinato.

Enquanto as pessoas com CTE tendem a ter problemas de memória, pensamento, impulsividade e paranóia, pode haver outros fatores que explicam o comportamento, disse Daneshvar.

Os vídeos da câmera do corpo do policial mostraram Myeni socando os policiais que responderam, deixando um com fraturas faciais e uma concussão. Myeni continuou socando um policial mesmo depois que ele levou um tiro no peito, disse Alm.

Bridget Morgan-Bickerton, uma advogada de Honolulu que representa a esposa de Myeni, disse que ele não era agressivo, “até que ele foi submetido a uma agressão injustificada sendo gritado, sob a mira de uma arma, no escuro, para ‘cair no chão’ sem nenhum anúncio de quem estava perguntando.”

Três meses antes do tiroteio, os Myenis se mudaram para o Havaí, onde Lindsay Myeni cresceu, acreditando que seria mais seguro criar seus dois filhos negros aqui do que em outro estado dos EUA.