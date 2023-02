Jogadores do Chiefs usaram o troféu Vince Lombardi para beber champanhe na celebração do Super Bowl

Kansas City Chiefs jogadores comemoraram em grande estilo após a vitória Super Bowl LVIIo vestiário estava uma loucura depois de derrotar o Philadelphia Eagles por 35-38.

Depois de receber o Troféu Vince Lombardi, os jogadores do Kansa foram ao vestiário, abriram uma garrafa de champanhe e usaram o troféu como taça e beberam dele. Uma celebração nunca antes vista na NFL.

“Ele é um cachorro!” outro jogador foi ouvido gritando. “Ele está ficando louco! Ele está ficando louco!” Smith-Schuster entrou na conversa quando outro membro dos Chiefs entrou em ação.

Patrick Mahomes eleito MVP do Super Bowl pela segunda vez

Quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes foi nomeado MVP do Super Bowl LVII depois que o Kansas City Chiefs derrotou o Philadelphia Eagles por 38-35 no State Farm Stadium, no Arizona. Foi o segundo prêmio MVP da decisão para o jogador nº 15.

Por seus padrões, Mahomes terminou com apenas 182 jardas, mas três touchdowns foram lançados e 21 de 27 passes foram concluídos. Além disso, ele correu a bola seis vezes para 44 jardas.

Mahomes também foi o MVP do Super Bowl LIV, quando os Chiefs derrotaram o San Francisco 49ers.

Se isso não bastasse, Mahomes também foi eleito o MVP da temporada 2022. Ele se torna apenas o sétimo jogador na história da NFL a ser nomeado MVP da temporada regular e MVP do Super Bowl na mesma campanha.