Jogadores do LIV Golf serão permitidos no British Open de 2023

Tele Aberto da Grã-Bretanha 2023 no Real Liverpool exibirá VIDA Golfe jogadores do tour ao anunciarem que terão permissão para jogar no torneio.

Entre os nomes que jogam no PGA’s turnê rival são Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Henrik Stenson, Patrick Reed, Cam Smith, Louis Oosthuizen e mais.

Eles poderão jogar depois de terem vencido o torneio no passado, terminando dentro do top 10 dos últimos anos Aberto da Grã-Bretanha no Santo André ou ganhando um major nos últimos cinco anos.

Esta não foi uma decisão surpreendente após o Aberto da Grã-Bretanha a administração havia dito anteriormente que banir jogadores de VIDA Golfe não fazia parte da agenda deles.

O último campeão do British Open joga pelo LIV Golf

O Aberto da Grã-Bretanha 2022 campeão, Cameron Smith agora joga no VIDA Golfe percorrer.

O australiano jogador de golfe decidiu fazer uma mudança para a liga apoiada pela Arábia Saudita no outono depois de ter vencido o Aberto da Grã-Bretanha como membro do Circuito PGAfelizmente isso não afetará sua elegibilidade para o torneio.