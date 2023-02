Jogadores do Super Bowl: Quem é o QB mais jovem a ganhar um SB?

Tele Super Bowl foi conquistado 55 vezes no passado, mas há tão poucos envolvidos no esporte que tiveram a honra de erguer o Troféu Lombardi, já que o nível é muito alto.

Um dos jogadores mais importantes em uma equipe é o zagueiro e eles parecem estar ficando mais jovens a cada ano, à medida que mais e mais crianças desenvolvem o equilíbrio físico certo no início de suas carreiras.

Quem é o quarterback vencedor do Super Bowl mais jovem?

Para a maioria das perguntas feitas sobre recordes antes do Super Bowl, a resposta correta é Tom Brady. Pela primeira vez, esse não é realmente o caso.

Se não Brady, então pode ser qualquer pessoa que detém esse recorde, certo? A honra, na verdade, pertence ao ex- Pittsburgh Steelers estrela Ben Roethlisberger.

Roethlisberger tinha 23 anos e 340 dias quando ajudou o Steelers em uma temporada de 11-5. Terminou com eles vencendo o Super Bowl XL por 21-10 contra o Seattle Seahawks.

O que torna a conquista ainda mais impressionante é que o ladrões foram os azarões naquela campanha. foi o Seahawks que todos esperavam ganhar o Super Bowl.

Eles marcaram 28,2 pontos por jogo, alcançaram 153,6 jardas corridas por jogo e ganharam 5,8 jardas em média por jogo.

Ainda Roethlisbergersem ser o jogador estrela, liderou seu time na grande partida e na glória do Super Bowl, antes de ganhar outro Troféu Lombardi mais tarde em sua carreira.

Ele é o zagueiro mais jovem a vencer um Super Bowl, mas o mais jovem a começar um jogo do Super Bowl é Miami Dolphins lenda E Marina. Ele tinha 23 anos e 127 dias quando começou o Super Bowl XIX.

Quantos Super Bowls Ben Roethlisberger ganhou?

Ben Roethlisberger venceu o Super Bowl XL contra o Seahawks em 2006 e depois no Super Bowl XLIII contra o Arizona Cardinals em 2009.

Roethlisberger está agora com 40 anos e desde então se aposentou do esporte. Ele passou 18 temporadas com o ladrões, tornando-o um dos jogadores mais leais do esporte. Vindo de Ohio, ele só se aposentou em 2021, após uma longa e gratificante carreira.