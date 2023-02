Jogue vinagre no seu banheiro e ISSO vai acontecer

Jogue vinagre no seu banheiro e ISSO vai acontecer

Vinagre, banheiro, limpeza

Precisando de dicas de limpeza para seu banheiro? Clique e descubra os benefícios do vinagre

Hoje vamos te contar dicas para que você jogue vinagre no seu banheiro e veja ISSO acontecer.

Os produtos caseiros estão ganhando cada vez mais espaço nos corações das donas e donos de casa, devido à sua praticidade, eficácia e baixo risco de prejuízos para a saúde das pessoas e dos itens, higienizados com eles.

Pensando nisso, nós separamos algumas informações sobre o vinagre branco e suas propriedades limpadoras e desinfetantes para te passar, e assim, esperamos ajudar você a ter mais um grande aliado na hora de faxinar sua casa.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas de como limpar o banheiro com vinagre!

Por que limpar o banheiro com vinagre?

O vinagre de álcool contém substâncias que são muito eficazes para remover a gordura e alguns microrganismos que tem na casa.

Ele é produzido através da fermentação de álcool de milho, cana-de-açúcar ou malte, e por isso, tem um alto poder de remover germes e bactérias.

Além disso, o vinagre de álcool também pode ser usado para temperar alguns pratos como carnes e saladas e para reduzir a quantidade de sódio colocados nos alimentos por meio do sal. Visto que, o vinagre por si só, já consegue salgar e realçar o sabor dos pratos, dispensando a necessidade de adicionar outros temperos.

O vinagre de álcool por ser usado de várias maneiras, com propriedades limpadoras, desinfetantes e amaciantes, podendo ser usado para neutralizar odores ruins, amaciar roupas, remoção de mofo e manchas de gordura e até tirar cheiro de urina de animais de dentro de casa.

Por isso, se você ainda não tem vinagre de álcool em casa, passe hoje mesmo em um supermercado mais perto de sua residência para adquirir.

Como limpar o banheiro com vinagre?

Conforme você já conferiu anteriormente, o vinagre de álcool é um excelente limpador e desinfetante, por isso usá-lo na limpeza do banheiro pode ser uma excelente ideia para quem busca pela rapidez e praticidade dos produtos caseiros na hora da faxina.

Buscando te ajudar a limpar o seu banheiro de uma maneira bem rápida e fácil, nós separamos 3 formas de usar o vinagre de álcool para te passar. Assim, você conseguirá ter ideias de como combinar o vinagre com outros tipos de para obter resultados incríveis na limpeza, não só do banheiro, como também de toda a sua casa. Confira:

1. Para remover a gordura

O vinagre de álcool tem um alto poder de remover a gordura: pois ele tem substâncias que penetram nas moléculas das manchas de gordura e as quebram fazendo com que ela desgrude da superfície em que se encontra.

Como o banheiro é um local de higienização pessoal, é muito comum encontrarmos manchas de gordura, especialmente nas paredes que, na maioria das vezes, são bem difíceis de serem tiradas.

No entanto, basta que você use o vinagre de álcool para dar adeus a essas manchas. Para isso, você precisará de 200 ml de vinagre e a mesma quantidade de água morna. Coloque algumas gotas de detergente neutro e despeje tudo em um borrifador.

Borrife a solução sobre todas as manchas e espere alguns minutos. Então é só enxaguar e se surpreender com o sumiço da gordura e da sujeira de seu banheiro!

2. Para desentupir os ralos

O vinagre de álcool também pode ser usado para desentupir os ralos.

Para isso basta que você despeje 100 gramas de bicarbonato de sódio e 200 ml de vinagre de álcool no ralo.

Deixe agir por 3 horas e despeje 500 ml de água morna em seguida, fazendo bastante pressão no encanamento.

3. Para desinfetar o vaso

A terceira e última maneira de se limpar o banheiro com o vinagre de álcool é usando-o para desinfetar o vaso.

Para isso, basta que você molhe um pano com o vinagre e passe em todas as superfícies do vaso. Depois despeje um pouco de vinagre no vaso e dê a descarga.

Agora que você já sabe como limpar o banheiro com vinagre. Siga as nossas dicas para não sofrer mais com o banheiro sujo e com mau cheiro!