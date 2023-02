Jokic se junta a clube exclusivo: apenas cinco jogadores têm 20 triplos-duplos em uma temporada

Nikola Jokic é um titã do NBA acumulando dois merecidos prêmios de MVP do ano e produzindo um nível incrível de desempenho em todos os jogos, com eficiência inigualável na frente da cesta.

Ele é agora o quinto jogador na história da NBA a atingir 20 triplos-duplos em uma única temporada.

É um clube que inclui apenas Oscar Robertson (cinco vezes), Russel Westbrook (quatro vezes), Wilt Chamberlain (três vezes) e James Harden (uma vez).

jokic conseguiu isso com seus impressionantes 30 pontos, 16 rebotes e 10 assistências no Denver Nuggets‘ 105-119 vitória sobre o Charlotte Hornets.

“Foi um jogo difícil, especialmente no início”, disse.

“Você não tem jogos fáceis e não queremos perder, então jogamos focados para tentar administrar todos esses momentos.”

O recorde anterior de Jokic foi de 19 triplos-duplos em uma temporada

Em suas duas temporadas de MVP, jokic alcançou 16 e 19 triplos-duplos no total. Ele ainda tem uma parte desta temporada pela frente e, vendo o estilo que eles praticam no Colorado, não soa estranho pensar que ele vai elevar ainda mais a fasquia.

“É um número que vai melhorar e crescer, mostra o cariz histórico de Jokic,” pepitas treinador Mike Malone disse.