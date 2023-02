Jon Anik rememora as consequências de Makhachev x Volkanovski: ‘Primeira vez que levei um hambúrguer com batatas fritas nas costas’

Jon Anik estava no melhor lugar da casa para convocar a luta principal do UFC 284 entre Islam Makhachev x Alexander Volkanovski. Depois de cinco rodadas difíceis, não deveria ser surpresa que a multidão em Perth, na Austrália Ocidental, se sentisse de uma certa maneira depois que os scorecards foram lidos.

Anik chamou a ação ao lado dos ex-campeões do UFC Michael Bisping e Dominick Cruz. Embora a ação na gaiola tenha sido convincente e do mais alto nível, as consequências e a divisão da vitória de Makhachev foram uma história totalmente diferente.

“Depois que a decisão foi anunciada é a primeira vez que eu – tenho certeza que não é a primeira vez que as pessoas jogam coisas em nossa direção – [but] é a primeira vez que levo um hambúrguer com batata frita nas costas, e com certeza parecia muito mais pesado do que batata frita”, disse Anik ao MMA Fighting.

“No podcast Anik & Florian, tentamos conduzir a dança com o material técnico e a luta em si, em oposição aos placares. Mas quando há tanta coisa em jogo, entendo porque as pessoas que são emocionais e apaixonadas têm suas opiniões, e acho que o esporte em seu nível mais alto é tão próximo, e as lutas de elite entre lutadores de elite muitas vezes são as mais quentes. contestado.

“Existem várias direções diferentes nas quais podemos ir. A discussão libra por libra é em grande parte cosmética. Eu acredito que as próximas lutas de Islam Makhachev e Alexander Volkanovski são maiores, e eu diria que em termos de [UFC 284 fight’s] aumentando as expectativas, você poderia argumentar que as excedeu.

Enquanto muitos elogiam Volkanovski por seu desempenho na derrota, Anik não pode deixar de notar que Makhachev não está recebendo os elogios que merece. O campeão dos leves soube superar as adversidades da luta e se arriscou contra o peso-a-peso.

“As pessoas dizem: ‘Oh, sua primeira defesa de título [he] deveria ter lutado com Benny Dariush, em vez disso, ele está ganhando um peso pena’”, disse Anik. “Arrancar um peso-pena? Ele lutou contra o lutador peso por peso nº 1 do mundo, que tem uma vantagem de alcance de uma polegada contra ele, que duas vezes recuou para ser o cara em uma luta pelo campeonato dos leves. Então a estrada foi meio que pavimentada para Makhachev, e ele entrou na barriga da fera e fez isso em Perth, o que, em teoria, ele não precisava necessariamente fazer.

“Então, eu gostaria de liderar a dança até as pessoas que querem dar crédito ao Islã por fazer cinco rodadas pela primeira vez, por enfrentar de igual para igual peso por peso em muitos aspectos. Você pode dividir os cabelos quando se trata de peso e tamanho e tudo mais, mas acho que vai ser uma revanche muito competitiva. Acho que a linha de apostas estará significativamente mais próxima na segunda vez; Acho que o estoque de ambos os senhores sobe certamente. Seria difícil argumentar contra o aumento das ações de Volkanovski, mas o Islã pode obter um mínimo de crédito para as pessoas por sua parte em tudo isso? Não era ele arrancando alguém da classe de peso mais leve para [his first] defesa do título”.

A outra grande questão do headliner do UFC 284 é o que vem a seguir para os headliners. Volkanovski tem um claro parceiro de dança em Yair Rodriguez, que emergiu como o próximo na linha até 145 libras depois de parar Josh Emmett no co-evento principal do UFC 284 para vencer o campeonato interino dos penas.

Para Makhachev, não é tão claro. Alguém poderia supor que Beneil Dariush seria o primeiro nome da lista. Mas com os rumores de que Dariush pode enfrentar Charles Oliveira em maio, nada é garantido.

Outra opção é executar a luta Makhachev x Volkanovski de volta, e se Anik fosse o matchmaker, essa seria a sua inclinação. Mas acredita que tudo dependerá de quando Volkanovski estiver pronto para retornar.

“Eu provavelmente atacaria enquanto o ferro está quente, mas que grande problema ter se você for o promotor”, explicou Anik. “O peso pena é extremamente interessante, obviamente por si só e Arnold Allen, se ele passar por Max Holloway, então ele está bem – e mesmo aos 135, ‘Chito’ Vera está lutando contra Cory Sandhagen, mas se ele o vencer, ele está acabado. , ele está sentado e é exatamente isso que Sean O’Malley está fazendo agora.

“Então, aos 155, sim, Beneil Dariush x Charles Oliveira obviamente está à espreita, às vezes pode realmente se resumir ao calendário. Não sei se Yair Rodriguez está com muita pressa de dar a volta por cima e unificar esses cinturões. Acho que o Volkanovski quer lutar daqui uns três meses. E se Islam Makhachev ou Yair Rodriguez puderem ser convencidos a lutar contra Volkanovski em pouco tempo, acho que será o próximo.