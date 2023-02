Jon Jones culpa Francis Ngannou por superluta não ter acontecido: ‘Ele não acreditava em si mesmo’

Jon Jones está jogando Francis Ngannou debaixo do ônibus.

Nos últimos anos, os fãs de MMA salivaram com a ideia de uma possível superluta entre Jones e Ngannou, com os dois homens aumentando o interesse pelo confronto. Mas é improvável que essa luta aconteça tão cedo, já que Ngannou se separou do UFC em janeiro, depois de não conseguir chegar a um acordo com a promoção. Em vez disso, Jones agora enfrentará o ex-campeão interino Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​no UFC 285, e Jones culpa Ngannou pelo que aconteceu.

“Acho que não mereço nenhuma crítica”, disse Jones à RMC Sport. “Estou aqui. Estou aqui. Francis teve a oportunidade de me enfrentar e optou por não aproveitar. Se alguém deve ser criticado, é Francis Ngannou. Se eu estiver correto, foi oferecido a ele o maior contrato da história dos pesos pesados. Ele teve a oportunidade de ser um cara para me destronar. Ele não acreditava em si mesmo. Francisco não acreditava em si mesmo. Ele não estava disposto a apostar em si mesmo.

Jones e Ngannou falam em lutar desde 2020, com Jones até desocupando o cinturão dos meio-pesados ​​com a intenção de subir para o peso-pesado. A luta nunca se concretizou, pois Jones demorou para subir e, em vez disso, Ngannou ganhou o título dos pesos pesados ​​de Stipe Miocic e o defendeu contra Gane. Após sua defesa contra Gane, Ngannou passou por uma cirurgia que o manteve afastado dos gramados durante a maior parte de 2022, e agora ele está fora da promoção. Mas Jones diz que não descartaria a possibilidade de o confronto ainda acontecer em algum momento.

“Eu me senti mal pelos torcedores. Eu sei que teria sido uma grande luta para os fãs”, disse Jones. “Pessoas de todo o mundo adorariam ver esse evento. E eu não estou contando isso – eu pude ver Francis indo e lutando no boxe e fazendo o que quer que ele faça. Acho que ele sempre será bem-vindo de volta ao UFC. Isso sempre vai ser uma grande, grande luta, e estarei pronto para ele.

O UFC 285 acontece no dia 4 de março na T-Mobile Arena em Las Vegas.