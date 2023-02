Jon Jones explica novo contrato e físico, de olho em Stipe Miocic após o UFC 285

Jon Jones ganhou músculos extras e, de acordo com o ex-campeão meio-pesado do UFC, sua conta bancária também está prestes a cair.

Jones deve retornar ao octógono pela primeira vez em mais de três anos, e como peso-pesado, ao enfrentar Ciryl Gane pelo cinturão vago dos pesos-pesados ​​na luta principal do UFC 285, que acontece no dia 4 de março em Las Vegas. Recentemente, o presidente do UFC, Dana White, revelou que Jones assinou um novo contrato de oito lutas com a promoção. Na segunda-feira, durante um Twitter Spaces com Pandas Kanpai“Bones” disse que o acordo que já tinha era para a mesma quantidade de lutas, mas quando perguntado se White estava pagando mais a ele, Jones confirmou enfaticamente.

“Ah, sim, com certeza ele fez isso”, disse Jones. “Eu tinha oito lutas restantes no meu contrato, só não estava feliz com minhas porcentagens. Nós apenas aumentamos o pagamento e praticamente continuamos de onde paramos com meu compromisso com o UFC. Espero conseguir passar por todas as oito lutas, é muita luta aos 35 anos. Veremos.”

Caso seja vitorioso em menos de um mês, Jones já tem seu próximo adversário em mente, e é o mais antigo campeão peso-pesado do UFC de todos os tempos.

“Estou de olho em Stipe Miocic”, disse Jones. “Eu acho que isso significa mais. Há muitos caras por aí, mas para mim, pessoalmente, para o meu legado, derrotar o maior peso pesado de todos os tempos, significa muito para mim.

“Quanto a quanto tempo, espero sair dessa luta sem ferimentos graves, mas deixaria entrar [back] lá fora o mais rápido possível. Meu objetivo é de duas a três lutas, dependendo de como for.”

Depois de derrotar Dominick Reyes em sua luta mais recente no UFC 247 em fevereiro de 2020, Jones desocupou o título dos meio-pesados ​​na esperança de uma mudança para desafiar o então campeão Francis Ngannou em uma megaluta. A luta nunca foi montada e Ngannou posteriormente se separou da empresa como campeão.

Desde então, o jogador de 35 anos ganhou tamanho e músculos. Quando questionado sobre o quão difícil tem sido esse processo, Jones deu sua resposta, ao mesmo tempo em que observou que, quando chegar a Las Vegas para as festividades da semana de luta do UFC 285, ele acredita que os fãs não notarão muita diferença.

“Uma das coisas mais difíceis foi não conseguir perder a forma enquanto tentava ganhar 18 quilos”, explicou Jones. “Acho que quando os fãs me virem, ficarão surpresos por ainda parecer muito com o que costumava ser – [although] meus ombros estão muito mais largos, eu ganhei um monte de bunda, infelizmente – mas apenas tentando manter essa forma e fazendo da maneira certa.