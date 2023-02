Jon Jones: falta de medo e infelicidade com o pagamento levaram a transferência dos pesos pesados ​​antes da luta pelo título do UFC 285 contra Ciryl Gane

Jon Jones não se sentiu motivado, nervoso ou compensado da maneira que gostaria antes de sua mudança para a divisão dos pesos pesados ​​do UFC.

Após mais de três anos afastado, Jones voltará ao octógono para enfrentar Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​na luta principal do UFC 285. O evento acontece no dia 4 de março, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Depois de um tempo afastado, transformando seu corpo em uma estrutura de peso pesado e adicionando um elemento de mistério ao seu conjunto de habilidades, Jones refletiu sobre suas lutas finais em 205 antes de desocupar o título dos meio-pesados.

“Parei de estudar tanto as filmagens, comecei a sentir mais como outro dia no escritório”, disse Jones em Desbloqueando a gaiola com Jimmy Smith. “O medo se foi. Eu realmente não temia esses caras.”

Em sua aparição mais recente, Jones conquistou uma polêmica vitória por decisão sobre Dominick Reyes no UFC 247 em fevereiro de 2020. A partir daí, Jones decidiu subir na esperança de uma luta com o então campeão Francis Ngannou – que agora é um agente livre após se separando do UFC após sua vitória por decisão sobre Gane em janeiro de 2022 no UFC 270.

Quando o presidente do UFC, Dana White, revelou que Ngannou era um agente livre e que Jones enfrentaria Gane pelo título vago no UFC 285, White também anunciou que “Bones” havia assinado um novo contrato de oito lutas com a promoção. O antigo campeão até 205 libras esclareceu que já tinha um contrato longo em jogo, mas este novo contrato vale muito mais dinheiro – o que foi outro grande motivo para sua decisão de subir para o peso pesado.

“Eu também não estava feliz com meu salário. Estou preso lutando contra caras como Reyes – que sonhava em lutar comigo, provavelmente desde a faculdade, e [he] era apenas relativamente desconhecido para o público em geral. Eu só queria mais, queria ficar nervosa de novo. Eu queria ter medo de novo. Acho que o medo é saudável e agora estamos nessa posição. A categoria peso pesado nunca foi tão assustadora e estou feliz por estar no meio dela”, disse Jones.