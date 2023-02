Jon Jones quer lutar contra Stipe Miocic depois de Cyril Gane, ‘Solidificar meu legado’

Jones nos disse que sente que uma inclinação com o ex-campeão pode ajudar a “solidificar meu legado” … acrescentando que se ele quiser ser conhecido como um dos GOATs do jogo de luta – ele tem que vencer o melhor para fazê-lo.

Se Jones passar por Gane no UFC 285 em 4 de março, Miocic com certeza parece disposto a entrar no octógono com ele.