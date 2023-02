Jon Rahm de volta ao topo: ‘Não preciso de um ranking para me validar’

Jon Rahm voltou ao número 1 do mundo no domingo ao vencer o Genesis Invitational com uma performance que não deixa dúvidas de quem joga o melhor golfe.

Rahm agora tem cinco vitórias em suas últimas nove partidas em todo o mundo, datando de sua vitória no Aberto da Espanha. Ele não terminou entre os 10 primeiros em seus últimos 10 torneios. Foi sua terceira vitória em cinco partidas no PGA Tour este ano, e ele já ganhou mais de US$ 9 milhões nos últimos dois meses.

Pego em uma batalha com o favorito da cidade, Max Homa, na Riviera, Rahm entregou dois grandes momentos com um birdie putt de 45 pés da margem no par 3 14º e, em seguida, um tee shot de 2 pés para birdie no par 3 16º.

Ele fechou com 2 abaixo de 69 para uma vitória de dois tiros sobre Homa, terminando com 17 abaixo de 267.