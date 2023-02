Jon Rahm e Rory McIlroy se enfrentam em festival de golfe

EUt não é comparável a um Super Bowllonge disso, mas este ano o Arizona está sediando seu maior torneio de golfe e o jogo do campeonato da NFL no mesmo fim de semana. Entre o TPC Scottsdale, onde é disputado o Phoenix Open, e o State Farm Stadium, casa do SB, são apenas 40 minutos de carro.

Essa é uma jornada que Jordan Spieth terá que fazer no domingo – se fizer o corte – para chegar ao jogo que paralisa o EUA. Se o texano for um dos últimos a dar a tacada inicial, não chegará a tempo.

Embora, com Dallas não conseguindo se classificar, ele não tinha mais tanta certeza de comparecer ao Super Bowl. Há alguns dias, ele avaliou suas chances de ir em “cinquenta por cento”.

De qualquer forma, o buraco 16 do TPC Scottsdale será a festa de sempre, com a enorme arquibancada com capacidade para 17.000 espectadores com certeza lotada. Um dos favoritos a vencer o Phoenix Open é o golfista basco Jon Rahmum favorito local, devido ao seu passado na Arizona State University.

Aliás, como manda a tradição, o ‘Leão de Barrika’ vai vestir a camisola da sua equipa universitária em algumas das jornadas, ao passar pelo buraco 16 e espera estar na luta para voltar a vencer o torneio, como fez em 2018. Os organizadores já pediram aos torcedores que não lancem copos de cerveja das arquibancadas este ano.

Festas à parte, esta semana os três primeiros do ranking mundial, Rory McIlroy, Scottie Scheffler e Rahm, estará presente no torneio PGA Tour com o primeiro lugar do ranking mundial em jogo. Na verdade, tudo depende do norte-irlandês, mas Jon pode arrebatar se vencer e Rory não for o segundo; com um segundo lugar, o natural da Bizkaia também teria hipóteses.

Mas o mais bonito é o campo acirrado do torneio, com outras estrelas como Cantlay, Schauffele, Morikawa, Matsuyma, Homa, Kim, Thomas, Spieth também definido para estar presente. Há 18 dos 20 primeiros no ranking programados para jogar em Phoenix.

No papel, o duelo Rahm-McIlroy chamará a atenção da maioria dos telespectadores, apesar de ambos serem europeus. ‘Rahmbo’ sempre terminou em 16º ou melhor em suas sete participações neste torneio.

Além disso, o livro de forma nos diz que tanto o espanhol quanto o norte-irlandês estão em um ponto ideal: ambos têm nove primeiros 10 nos últimos dez torneios, com quatro vitórias para Jon e três para McIlroy. Aliás, a forma como este último venceu o Desert Classic, sob muita pressão, reforça ainda mais a sua posição e a emoção para esta edição do Phoenix Open.