Riviera, o curso das estrelas de Hollywood, foi tão feliz para Jon Rahmo maior golfista mundial da atualidade, o golfista com nove top 10 nos últimos dez torneios e que está em uma forma que só Tiger Woods conseguiu igualar nos últimos 25 anos.

O golfista nascido em Barrika fez 65 tacadas, a melhor volta das 17 que completou no campo de Los Angeles, com oito birdies e dois bogeys, depois de uma partida fabulosa em que teve a chance de marcar uma águia em cada uma das primeiras dois furos.

Mais uma vez a Califórnia, estado em que conquistou quatro de seus nove torneios do PGA Tour, foi um lugar feliz para o número três do mundo, que credita seu sucesso ao capim poa annoa a razão de seus níveis de desempenho.

“É o capim poá. Me sinto muito confortável e dá para notar”, Rahm detalhado.

As razões pelas quais Rahm está agora na crista da onda é puramente devido ao trabalho duro.

“Talvez durante o período de hiato, desde a FedEx Cup até o início da temporada, três meses tenham se passado, mas não saí da academia.”

Isso é típico de um jogador que ficou cinco semanas sem jogar durante a pandemia e estava sofrendo, a ponto de na primeira semana já praticar sua tacada de golfe na garagem.

“Bons tempos vêm e vão” Rahm disse depois.

“O ímpeto é algo que existe no esporte, mas se você trabalhar duro o ano todo e nas semanas de folga e em casa fizer as coisas certas, terá mais chances de nunca sentir aquela sensação de que pode perder o ímpeto.

“Muitos de nós passamos muitas horas dentro e fora do campo fazendo as coisas certas para nos manter fisicamente e mentalmente aptos para manter esse nível. Adoro ouvir que praticamente toda vez que jogo, estou lutando para vencer. Isso é por que eu faço isso.”

Tiger Woods novamente

O holofote estava ligado Tiger Woodso jogador de golfe que não jogava desde o British Open, exceto por uma aparição fugaz no torneio pai-filho, e que não jogava um torneio fora dos majors desde o Zozo Championship no outono de 2020. Ele acertou 69, com três birdies nos últimos três buracos que trouxeram júbilo à Riviera.

“A única razão pela qual vim jogar é porque acho que posso vencer”, bosques admitido.

“Foi um dia divertido, o público apoiou muito nós três e foi um bom final.”

