Jon Stewart se irrita com o ódio que recebeu por abraçar a teoria do COVID de vazamento de laboratório

O problema com Jon Stewart / Apple TV+

Jon Stewart ainda não consigo acreditar no vitríolo que foi lançado sobre ele desde que ele abraçou publicamente a teoria do vazamento do laboratório de coronavírus na rede de TV – isso na sequência do governo dos EUA dizendo que pode ser legítimo, mas ele está longe de se vangloriar.

O ex-apresentador do ‘Daily Show’ discutiu o novo Departamento de Energia. descobertas durante o último episódio de seu programa Apple TV+. ICYMI, a investigação dos federais mostrou que o COVID-19 pode ter, de fato, sido iniciado e disseminado de um laboratório de Wuhan.

Jon levantou essa teoria durante uma aparição no Stephen Colbert‘s show em 2021, onde ele correu com o que considerava simplesmente bom senso – ou seja, a noção do Laboratório de Virologia de Wuhan poder estar vinculado ao início da pandemia.

JS foi criticado por essa tomada … e agora, refletindo, ele diz que ficou alarmado com o quão tribal o país se tornou – politicamente e de outra forma – e isso foi evidenciado na enorme quantidade de raiva e ódio que ele recebeu de pessoas que ele pensava que o amavam.

Getty COVID-19 provavelmente começou como resultado de vazamento de laboratório na China, segundo novo relatório



Ele não está necessariamente dando uma volta de vitória aqui, mas espera que possamos tirar uma lição disso.

Em sua opinião, manter a mente aberta é sobre as coisas… especialmente quando, pelo valor de face, elas fazem sentido. Jon acredita que essa abordagem é fundamental para lidar com os problemas do mundo moderno – e acrescenta que a censura total é simplesmente errada.