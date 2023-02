Jordan Spieth sobre o Phoenix Open frente a frente com o Super Bowl: vou tentar evitar os fãs dos Eagles

Jordan Spieth dá sua opinião sobre o Arizona como anfitrião do Aberto de Phoenix e Super Bowl LVII no domingo.

O estádio, que será disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eaglesfica a menos de 16 quilômetros do centro de Phoenix, enquanto as maiores estrelas do PGA Tour se enfrentam na rodada final do Phoenix Open.

Esta será a terceira vez – depois de 2008 e 2015 – que esses dois esportes se enfrentam.

“Sim, lembro-me do domingo de 2015 em uma posição relativamente semelhante ao Super Bowl naquele dia. Lembro-me de ser um dos domingos mais barulhentos. Então eu espero ver muitas camisas. Para mim, infelizmente, espero muito – para quem sabe que sou de Dallas, não é muito bom que os Eagles estejam no Super Bowl. Então, espero que eu possa me esgueirar por isso. Mas tem sido um pouco difícil nessa frente, como deveria ser até agora. Então vou tentar me esquivar dos torcedores dos Eagles. Talvez eles sigam outra pessoa.”

Spieth está empatado em quarto lugar na rodada final do Phoenix Open.