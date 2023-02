Jordi Fernandez é um dos candidatos à sucessão de McMillan no Atlanta Hawks

Jordi Fernandez poderia estar à beira de um momento decisivo em sua carreira de técnico da NBA. O técnico espanhol de 40 anos, que atualmente atua como Mike Brownassistente de Sacramento Kingsestá entre os candidatos a treinar o Atlanta Hawks, que demitiu Nate McMillan.

De acordo com o jornalista Shams Charaniaa lista de potenciais candidatos também inclui ex- Utah Jazz treinador, Quin Snyderantigo Milwaukee Bucks assistente, Charles Leee Mitch Johnsonque trabalha com Gregg Popovich no incentivo de São Antônio.

Enquanto isso, o técnico do time da G League South Bay Lakers, Miles Simone Golden State Warriors treinador assistente Kenny Atkinson são ambos potenciais pretendentes para o trabalho.

Fernandez começou a trabalhar com o Cleveland Cavaliers em um papel de desenvolvimento do jogador. Em seguida, passou um ano como assistente do Taxa de Cantãotime da G League filiado ao Cleveland franquia, onde se tornou treinador principal por duas temporadas.

Seu bom trabalho despertou o interesse do Denver Nuggets, para quem ingressou em 2016 e onde permaneceu como adjunto durante seis temporadas. No verão passado, ele foi ao Kings para se sentar no banco ao lado Mike Brown.

Fernandezque também foi adjunto da seleção espanhola sob o comando de Sergio Scariolo, atuou como Sacramentotreinador interino de depois Marromdemissão em 14 de dezembro, em uma vitória por 124-123 sobre Toronto Raptors. Ele se tornou o primeiro técnico nascido na Espanha a comandar um time em um jogo da NBA.

Duas semanas depois, ele também assumiu para um jogo completo como Mike Brown entrou nos protocolos de saúde da NBA após testar positivo para COVID-19.