Jornada Pedagógica de Penedo é um marco para a educação em Alagoas

Secom PMP

A cidade berço da cultura alagoana avança em seu desenvolvimento, preparando as novas gerações com professores qualificados e conectados às inovações tecnológicas, investimentos que elevam Penedo ao nível de modelo para Alagoas e o Brasil.

O protagonismo conduzido pelo Prefeito Ronaldo Lopes e toda equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed) ganhou novo impulso com a Jornada Pedagógica de Penedo, encerrada na noite de quarta-feira, 16.

Inédita em seu formato, a preparação intensa para o início do ano letivo 2023 motivou e inspirou professores, coordenadores e diretores da Semed.

Abertura da Jornada Pedagócica de Penedo lota Centro de Convenções

O estímulo veio em cada palestra realizada no Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, com os melhores do país em sua área de atuação,

O pioneirismo também levou docentes para a sala de aula, agora como aprendizes da plataforma Trakto Educação. Penedo é a primeira cidade do Brasil a implantar essa inesgotável ferramenta de apoio didático na rede pública municipal de ensino.

Professores da Semed Penedo iniciam treinamento sobre a Trakto Educação

E para comemorar os avanços, a empresa parceira da Jornada Pedagógica de Penedo exaltou professores de escolas da Semed com melhor Índice de Desenvolvimento em Educação Básica (Ideb) em 2022, todos agraciados com o prêmio Educador Destaque.

O reconhecimento ao trabalho que evolui junto com o mundo digital também foi estendido ao Prefeito Ronaldo Lopes e ao Secretário Luciano Lucena.

“Sem eles, nada disso estaria sendo realizado, são gestores que fazem a diferença pra vocês”, disse Domingos Braga, diretor comercial da Trakto, dirigindo-se à plateia no Centro de Convenções.

O encerramento do evento que já é um marco na educação nacional trouxe o talento de Bráulio Bessa para Penedo.

O autor de literatura de cordel contou sua história, desde quando descobriu Patativa do Assaré e decidiu que também iria escrever “para fazer o bem a alguém”, pensamento mais bonito que já lhe ocorreu, como afirmou.

Entre risos e lágrimas do público, o cearense que valoriza o povo nordestino dedica seu show aos que ‘fazem educação’, do professor ao porteiro, convidando cada um para que sempre entregue o que tiver de mais valioso, sem discriminar ninguém.

Encerrada em alto estilo, a Jornada Pedagógica de Penedo também promoveu lazer. Na Praça Barão de Penedo, onde a cantora penedense Maxylene Cruz fechou a programação cultural da melhor preparação já realizada para o retorno ao ambiente escolar.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte