Jornada Pedagógica de Penedo será inovadora e com palestrantes de nível nacional

Os próximos dias 14 e 15 de fevereiro prometem ser um marco histórico para o ensino na rede pública municipal de Penedo. As datas estão reservadas para a jornada pedagógica exclusiva para professores, coordenadores e diretores de escola da Semed, com presença de palestrantes de projeção nacional e o lançamento da plataforma Trakto Educação.

A Jornada Pedagógica de Penedo será realizada no Centro de Convenções e Eventos, o antigo Cinema São Francisco, onde somente o corpo docente e administrativo da Secretaria Municipal de Educação terá acesso, mediante credenciamento, às oficinas, palestras e aprendizado da Trakto Educação, sendo que a Prefeitura de Penedo é a primeira do Brasil a implantar essa plataforma em sua rede.

“A nossa jornada foge do contexto tradicional e tem como meta principal gerar mais motivação e capacitação em nossa equipe, de modo que se reflita na melhoria do aprendizado dos estudantes”, ressalta o Secretário de Educação Luciano Lucena, frisando a transformação das salas de aula em ambientes interativos, avanço promovido no governo do Prefeito Ronaldo Lopes.

Palestrantes

Entre as atrações estão Tiago Mochileiro, que percorre municípios do Nordeste difundindo conhecimento por meio da distribuição de livros; Bráulio Bessa, poeta e cordelista; Murilo Gun, um dos pioneiros da internet no Brasil, professor de criatividade e fundador da Keep Learning School; Professor Pachecão, colunista e autor do livro A Ciência do Sucesso; e Pedro Paulo Luz, especialista motivacional.

A apresentação do evento fica a cargo do produtor cultural e ator alagoano Chico de Assis, responsável pela condução do Trakto Show Penedo, realizado em dezembro de 2022, o primeiro Trakto Show realizado fora de Maceió.