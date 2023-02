José Aldo visa luta de boxe Floyd Mayweather Jr. em 2023: ‘Pode ser uma exibição do lado dele, mas não para mim’

José Aldo quer uma chance contra uma lenda do boxe em 2023.

Após sua bem-sucedida estreia no boxe profissional, o ex-campeão dos penas do UFC disse ao MMA Fighting na sexta-feira no Rio de Janeiro que está em negociações com o invicto campeão de boxe Floyd Mayweather em uma luta de exibição ainda este ano.

“O lado dele já está acertado, o meu lado também”, disse Aldo ao Guilherme Cruz, do MMA Fighting. “Agora estamos esperando [the promoters] para fechar o negócio.”

Novo membro do Hall da Fama do UFC em 2023, Aldo conquistou sua estreia no boxe profissional na sexta-feira com uma decisão unânime sobre Emmanuel Zambrano no Shooto Boxing.

Aldo (31-8 MMA) já está definido para fazer sua segunda aparição no boxe em uma revanche contra Jeremy Stephens no evento Gamebred Boxing 4 de Jorge Masvidal em 1º de abril. Ele já derrotou Stephens por nocaute técnico no primeiro round no UFC em 2018.

“Pode ser exposição em [Mayweather’s] lado, mas não para mim”, disse Aldo. “É soco na cara como sempre. Ele sabe disso.

Mayweather (50-0) embarcou em uma extensa turnê de lutas de exibição desde sua aposentadoria do boxe em 2017, enfrentando nomes como Logan Paul, Tenshin Nasukawa e o influenciador Deji Olatunji ao longo de cinco lutas. Ele está escalado para enfrentar o veterano do Bellator e estrela de reality show Aaron Chalmers em sua próxima luta de exibição em 25 de fevereiro.

Uma mensagem do MMA Fighting para os representantes de Mayweather não foi respondida no momento da redação deste artigo.