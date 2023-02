Josh Emmett torce para que Alexander Volkanovski se torne ‘campeão-campeão’, confiante de que ele retornará ao peso-pena

Josh Emmett aposta muito nos resultados do UFC 284.

Em primeiro lugar, o lutador do Team Alpha Male busca se tornar o campeão interino dos penas do UFC quando enfrentar Yair Rodriguez no evento co-principal. Uma vitória lá o colocará na linha para lutar pelo título indiscutível até 145 libras, presumivelmente contra Alexander Volkanovski, que está no mesmo card na luta principal contra o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev.

Volkanovski em busca de um segundo título do UFC impediu que Emmett potencialmente conseguisse uma chance imediata de um cinturão indiscutível, mas verdade seja dita, ele apoiou a decisão do campeão peso-pena de subir para o peso-leve por pelo menos uma noite.

“Mesmo antes de receber a foto intermediária, quando eu estava meio que nesse padrão de espera, acredito [Alexander Volkanovski] merece”, disse Emmett ao MMA Fighting. “Ele está invicto no UFC. Ele está nessa louca sequência de vitórias. Ele é o número 1 pound-for-pound. Muitas pessoas estão subindo e tentando alcançar o status de campeão-campeão.

“O tempo todo, acredito que ele merece. Nós vamos lutar eventualmente. Ele merece.”

Enquanto seu foco permanece apenas em Rodriguez e em sua própria luta no sábado, Emmett obviamente está de olho no evento principal do UFC 284 porque pode impactar seu futuro.

Se Volkanovski perder, o campeão simplesmente retornará ao peso-pena, onde defenderá seu título contra Emmett ou Rodriguez.

Por outro lado, Volkanovski reivindicar com sucesso um segundo título do UFC poderia atrasar sua próxima luta em 145 libras, embora ele tenha afirmado inúmeras vezes que se tornar um campeão de duas divisões acabaria cumprindo um objetivo maior de permanecer ativo defendendo cinturões em várias categorias de peso.

Pelo que vale, Emmett acredita na palavra de Volkanovski de que ele voltará ao peso-pena mesmo que esteja carregando um cinturão extra depois de sábado.

“Eu sinto que se ele conseguir conquistar o título de 155, acredito nele [that he will come back to featherweight]”, disse Emmett. “Ele é um grande campeão, um grande cara, e sinto que ele quer fazer isso. Ele quer tentar ganhar o título e depois estar ativo em ambas as divisões e mantê-los em movimento. Ainda não vimos isso, mas acredito que ele verá.

“Eu sei que muitas pessoas estão contando com ele como se ele não pudesse vencer. Você não pode contar com Volkanovski. Eu sei como o Islã é bom, mas definitivamente não estou descartando Volkanovski.”

Emmett admite que raramente se envolve em lutas que não sejam suas ou que não envolvam seus companheiros de equipe, mas ele está definitivamente interessado em ver como Volkanovski se comporta contra Makhachev no peso leve.

Claro, a maior preocupação de Emmett é derrotar Rodriguez e depois se tornar campeão absoluto do UFC, mas ele não pode negar o interesse em tirar o cinturão de um campeão de duas divisões, o que só aumenta as apostas caso ele consiga Volkanovski em seguida.

“Normalmente, não me importo com quem ganha ou perde, a menos que estejam no meu time, mas para este, estou definitivamente torcendo por Volkanovski”, disse Emmett. “Se eu for lá e ganhar o título interino e depois ele sair e se tornar o campeão-campeão, vai ser uma luta enorme.

“Estou definitivamente torcendo pelo cara. Estou torcendo por ele e espero que ele faça o trabalho.”

Volkanovski estará travando uma batalha difícil como azarão de quase 3 a 1 para Makhachev, que parecia praticamente imbatível durante sua seqüência de 11 vitórias consecutivas, que inclui uma vitória por finalização dominante sobre o ex-campeão do UFC Charles Oliveira.

Dito isso, Emmett acredita que ainda há vantagens que Volkanovski mantém no peso leve e que quem descartar suas chances no UFC 284 pode querer repensar sua avaliação.

“Em pé, vai ser bastante competitivo”, disse Emmett. “Claro, Islam tem melhor wrestling e ele é um cara forte e físico, mas como Volkanovski disse, ele caiu de 200 libras. Eu meio que me sinto da mesma maneira. Eu luto com pessoas que têm 185 ou 205 [pounds] e não sinto que estou em desvantagem de força. Claro, se eu fosse lutar contra alguém [that big]eles teriam o alcance de mim, mas eu ainda poderia entrar, então eu entendo de onde ele vem apenas sendo uma pessoa mais baixa como ele.

“Eu sei o quão bom é o wrestling do Chad Mendes e o Chad o derrubava e o Volkanovski apenas levantava, e ele melhorou muito desde que eles lutaram. Estou animado para assistir a luta deles.”