Josh Watson reage ao nocaute viral do BKFC sobre Greg Hardy: ‘Ele nem estava pensando em mim’

Josh Watson provou que muitas pessoas estavam erradas – incluindo, aos seus olhos, pessoas dentro da organização BKFC – quando nocauteou brutalmente Greg Hardy no Knucklemania 3.

Em uma luta peso-pesado do card principal, Hardy era um grande favorito em sua luta contra Watson, mas as coisas foram para o sul para o ex-lutador do UFC e jogador defensivo da NFL quando ele foi descartado no final do primeiro round e acabou no segundo.

Watson, de 40 anos, sabia que estava voando sob o radar indo para a luta e, durante a semana da luta, ele queria que continuasse assim.

“Eu sabia que ele estava se esquecendo de mim”, disse Watson ao MMA Fighting. “Eu sabia que ele não estava olhando para mim. Eu não era nem um pontinho em seu radar e queria continuar assim. Algumas coisas divertidas aconteceram nas pesagens do BKFC – eu meio que queria me juntar a um pouco da diversão, talvez se tornar viral, mas eu estava tipo, sabe de uma coisa? Não que eu quisesse irritá-lo para deixá-lo com raiva de mim – eu não queria irritá-lo para que ele continuasse nem mesmo pensando em mim. Eu não queria ser um pensamento em sua mente.

“Continuei sendo cordial com ele, até mesmo dei-lhe um tapinha antes de sairmos. Nós nunca conversamos de verdade, mas quando conversávamos, sempre éramos super, super legais, porque ele nem estava pensando em mim, e eu apenas alimentava isso, e essa é a razão pela qual saí balançando. Porque eu nunca faço isso em minhas lutas, e novamente, ele não espera que eu seja nada, então eu pensei, ‘Eu só vou surpreendê-lo pra caralho.’”

E foi isso que Watson fez. Ele saiu furioso dos portões com grandes combinações, no entanto, parecia que Hardy logo se acomodou, usando seu tamanho e alcance para golpear Watson.

Watson diz que havia mais do que apenas Hardy tendo sucesso. Não era que Watson estivesse sendo desclassificado – era que ele estava em pânico depois que Hardy deu seu primeiro soco.

“Naquele tempo ele parecia ter se acomodado, ele me cutucou no olho”, explicou Watson. “Há uma boa foto disso. Naquele primeiro soco, ele me cutucou. Fiquei basicamente cego do olho direito no primeiro minuto da luta. Meu olho esquerdo viu três dele, e eu estava em pânico. Quando você está em pânico, seu corpo está tenso, você exagera demais em seus movimentos e isso meio que o esgota – e é isso que estava acontecendo, porque eu estava com muito medo e não conseguia ver nada. O round continuou, pelo que pude ver mais, comecei a relaxar, e quando ele me jogou no chão, eu fiquei tipo, ‘Vou só dar um tempo, tentar recuperar o fôlego.’ E quando eu apertei com ele, me acalmei e o peguei com aquele gancho.

“Foi lutar ou fugir naquele primeiro minuto e meio porque eu estava em pânico. Eu não conseguia ver p***.”

Fotos de Phil Lambert

Após seu knockdown no primeiro round, Watson teve um corte feio no olho e sangue escorrendo pelo rosto. No que poderia ter sido uma maneira infeliz de terminar a luta, Hardy foi essencialmente salvo pelo gongo e, antes do início do segundo round, o árbitro Dan Miragliotta e os médicos da comissão apareceram para examinar o corte.

Aos olhos do espectador, parecia que a luta poderia ter sido interrompida. Mas Watson recebeu luz verde para continuar – ou pelo menos foi assim que pareceu durante a exibição ao vivo.

“Ainda não descobrimos o que rachou minha cabeça”, disse Watson. “Eu o largo, Miragliotta nos separa e essa cachoeira de sangue escorre pela minha testa. Eu estava tipo, ‘M****, isso é ruim, isso pode ser parado’, e bem quando isso aconteceu, meu treinador gritou 13 segundos, e a partir daí, eu fiquei tipo, ‘M****, se apresse e levante-se e deixe-me bater em você mais uma vez.’ Na minha cabeça, posso não ter um segundo turno. E foi engraçado porque eu vi Miragliotta no aeroporto no dia seguinte, e ele sabia disso – ele viu na minha linguagem corporal, ele viu que eu estava tentando reiniciá-lo o mais rápido possível e ele estava demorando .

“Tem havido muitos pontos de vista diferentes sobre isso. Parece que o médico queria dar uma olhada e eu meio que o ignorei. Eu realmente não me lembro dessa forma. Eu definitivamente me lembro dele estando do lado do ringue, eu, claro como o dia, lembro do meu treinador dizendo: ‘Ele está bem, ele pode lutar’, e o médico olhando para ele. Do jeito que eles enxugaram, fiquei com vasolina no olho. Eu me levantei e disse, ‘Espera, agora não consigo ver m***. Limpe meu olho. Não, porra, limpe’, e foi, OK, legal, estamos bem. Era como se Miragliotta quisesse que eu falasse com o médico, o médico queria falar comigo e, assim que limpei meu olho, pensei: ‘Não, vamos embora’. Estavam lutando.’

“Pode ter sido assim, mas eu não estava tentando enganar ninguém. Eu não estava tentando ignorar o médico. Mas sim, todo mundo disse, ‘Você ignorou o médico e disse, foda-se, estou lutando.’ Eu sabia que precisava tirá-lo de lá rápido porque ele continuaria batendo e iria piorar.

Sabendo que a coleira estava curta devido ao corte desagradável em seu rosto, Watson estava bem ciente de que seu tempo era limitado para tirar Hardy de lá antes que as coisas piorassem. Segundos depois, “Stay Down” conseguiu uma combinação desagradável que mandou Hardy para o chão e o manteve lá.

A pose patenteada de Watson veio depois disso, junto com uma recepção estrondosa da multidão em Albuquerque, NM, junto com fãs de todo o mundo nas mídias sociais.

“Quando ele caiu no primeiro round, eu sabia que ele iria aparecer de volta – e eu tenho a pose de ‘Stay Down’ Watson, está nos meus dedos e eu precisava ter essa pose sobre ele com meus dedos,” Watson disse. “Eu não ia desperdiçar minha chance. Então, quando ele caiu pela segunda vez, pensei: ‘Ele acabou, isso está acontecendo, foda-se, levante os nós dos dedos. Ele vai ficar no chão.’”

Antes de sua carreira terminar, o antigo nativo do Maine espera poder competir perto de casa e, se o fizer, provavelmente será sua luta final.

Embora não pareça que uma viagem do BKFC para a Nova Inglaterra acontecerá tão cedo, Watson – depois de falar com o presidente do BKFC, David Feldman – acredita que terá muitas grandes oportunidades para mantê-lo ocupado.

“Todo mundo adora ver o azarão vencer, isso é um bônus”, disse Watson. “Foi uma resposta muito boa. Por mais que as pessoas duvidassem de mim, todos na minha cara diziam, ‘Você conseguiu’, e isso me fez acreditar mais que eu tinha. Na verdade, fiquei surpreso com o tamanho da lombada na estrada que eu deveria ser organizacionalmente. Todo mundo pensou que Greg iria me vencer e lutar contra Ben Rothwell em 29 de abril em Denver. Essa era a estrada, e está completamente descarrilada agora.

“Depois de pegá-lo, há uma foto de mim estendendo a mão pelas cordas gritando para [Feldman] que eu queria o bônus de nocaute da noite, o que consegui, mas ele estava me dizendo: ‘Nem se preocupe com isso, tenho planos maiores para você.’ Ele gritou isso fora do ringue e disse isso na coletiva de imprensa pós-luta também.