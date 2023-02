Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo levam o Bucks a uma vitória dura na prorrogação sobre o Celtics

TA noite de ontem marcou a segunda vez na temporada que os dois principais times do Conferência Leste da NBA conheceu na quadra, quando o celtas de Boston fez uma visita ao Milwaukee Bucks no Fórum Firservcom o time da casa levando a melhor na prorrogação após uma reviravolta sensacional.

Jrue Holiday brilhou antes do All-Star Game

Jrue Feriado tem sido um tema de discussão ultimamente depois que ele foi nomeado para o Jogo All-Star da NBA de 2023o primeiro em uma década.

Nesta terça-feira contra o celtas de Bostonele ajudou seu time a vencer na prorrogação marcando 40 pontos, incluindo um chute crucial de três pontos faltando menos de 30 segundos para o fim da prorrogação, o que deu ao seu time a liderança, com eles finalmente conquistando a vitória alguns segundos mais tarde, com um placar de 131-125 sobre o Celtics, que teve a maior parte de seu time titular fora devido a uma lesão.

“Acho que realmente não me importo com a forma como estou jogando, desde que estejamos ganhando. Para mim, desde que ganhemos a vitória, estou bem. A única estatística que vejo são as viradas. É assim que determino se fiz um jogo bom ou ruim. Hoje à noite, o que eu fiz, cinco viradas? Para mim, isso dói minha alma “, disse Holiday após o jogo.

O Milwaukee Bucks pode ser a cabeça-de-chave da Conferência Leste no All-Star Game

O Milwaukee Bucks agora estão apenas meio jogo atrás do Conferência Leste liderar indo para o intervalo, com ambas as equipes tendo um jogo para disputar esta semana.