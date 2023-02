JSL abre novas OPORTUNIDADES de emprego em todo o país

A JSL é uma das maiores empresas de logística do país, sendo seus serviços oferecidos incluem logística de transporte dedicada; intralogística; transporte de carga geral; logística de commodities; fretamento; logística de commodities; gestão de frota e mão de obra; serviços de armazenagem e distribuição urbana. Seus funcionários são engajados no planejamento, execução e gestão da empresa, que hoje está anunciando vários empregos no Brasil.

JSL abre vagas de emprego pelo país

A JSL está em busca de novos integrantes para compor a equipe e trabalhar dando continuidade ao sucesso da empresa. É uma empresa brasileira que atua promovendo a diversidade em todas as funções, independente de gênero, raça, orientação sexual, religião ou deficiência.

Há mais de 65 anos, com filiais localizadas em todo o Brasil de forma estratégica, a empresa vem trabalhando em soluções inteligentes e responsáveis na área de logística, onde seus colaboradores precisam atender os clientes com qualidade e responsabilidade, além de agilidade. Veja abaixo as vagas disponíveis:

Programador de Tráfego – Indaiatuba / SP;

Operador de Empilhadeira Trainee – Suzano / SP;

Técnico de Segurança do Trabalho – Indianópolis / MG;

Operador de Carregador Florestal – Uberlândia – MG;

Motorista de Caminhão Multifuncional – Indaiatuba / SP;

Mecânico de Máquinas ( Linha Amarela) – Rio de Janeiro / RJ;

Auxiliar de Serviços Gerais – Mangaratiba / RJ;

Assistente de Movimentação e Armazenagem – Petrópolis / RJ.

Como se candidatar

O site 123 empregos contém todas as orientações disponíveis para que você possa se candidatar à vaga. Acesse o site e envie o seu currículo para análise. No momento, a companhia está à procura de pessoas responsáveis e proativas.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.