A JSL foi fundada há cerca de 65 anos e busca entender as necessidades de seus Clientes para atendê-los com agilidade, eficiência e qualidade. Diante disso, a empresa zela por valores como trabalho, simplicidade, gente e nesta data divulgou vagas de emprego em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

JSL oferece novos EMPREGOS em diversas regiões do país

Após todos esses anos de experiência, a JSL se tornou a companhia com maior portfólio de serviços logísticos presente no Brasil, além de assumir a liderança em logística rodoviária. A empresa atua em vários segmentos do mercado como transporte de cargas, logística interna, gestão de Frota com mão de obra, armazenamento e distribuição urbana, logística para transporte dedicados e entre vários outros.

Trata-se de uma empresa que promove a diversidade em todas as suas vagas e anunciou um novo processo seletivo para aqueles que buscam crescer profissionalmente, fortalecendo as atividades da mesma. Confira, a seguir.

Ajud. de Operações – Canaã dos Carajás/PA;







Controlador de Frota – Nova Lima/MG;







Anls. de Comunicação Interno Sr – São Paulo;







Coord. de Operações – Duque de Caxias/RJ;







Assist. de Movimentação e Armazenagem – Petrópolis/RJ;







Encarregado de Transporte – Santa Maria/RS;







Aux. de Gerenciamento de Risco – Itaquaquecetuba/SP;







Gerente de Sustentabilidade – Brasil;







Aux. de Monitoramento de Tráfego – Aracruz;







Mecânico de Máquinas (Linha amarela) – Rio de Janeiro.

Como de candidatar

Para obter mais informações referente às vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos e seguir as instruções disponíveis.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.