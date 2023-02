Juízes do American Idol 2023: Quem são os 3 Juízes desta nova temporada?

TA 21ª temporada do reality show de canto mais popular American Idol está marcada para estrear em fevereiro. Esta será a sexta temporada que a competição vai ao ar na ABC, já que foi exibida anteriormente na FOX de 2002 a 2016.

Os interessados ​​em se inscrever para o show devem ter pelo menos 15 anos e poder provar que são residentes legais dos Estados Unidos. Eles também precisam ter autorização de trabalho ou ter o direito irrestrito de trabalhar no país.

“Para aceitar um convite para participar da parte de competição do Programa, você deve ser capaz de demonstrar para a satisfação do Produtor que não possui nenhum acordo contratual que o proíba de participar plenamente do Programa e/ou entrar em qualquer contratos exigidos pelo Produtor ou qualquer uma das outras Entidades do Programa, incluindo, mas não limitado a, um contrato de gravação exclusivo, contrato de merchandising, um contrato de turnê global e/ou ao vivo, um contrato de publicação ou composição musical, um contrato de agenciamento de apresentações ao vivo e um contrato de gerenciamento exclusivo”, diz o comunicado de imprensa oficial do programa.

Data de início do American Idol 2023 e locais de audição

Você pode verificar através do site oficial do American Idol para encontrar a lista dos vários locais onde as audições são realizadas.

Esta lista inclui cidades como Los Angeles, Nova York e Nashville. Enquanto isso, foi anunciado que a 21ª temporada do reality show começará em 19 de fevereiro de 2023.

Quem são os três juízes para esta nova temporada?

Não houve mudanças em relação aos três jurados do American Idol, com Katy PerryLuke Bryan e Lionel Richie retornando para a edição deste ano.

Enquanto isso, o vencedor do Emmy Ryan Seacrest também deve retornar como apresentador do American Idol de 2023.