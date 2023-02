JuJu Smith-Schuster está sendo criticado por zombar de James Bradberry em seu tweet ‘coxo’ do Dia dos Namorados

Tele Kansas City Chiefs afiou o Philadelphia Eagles neste último domingo em Super Bowl LVII no Arizona, com a decisão tardia de James Bradberry sobre JuJu Smith-Schuster continuando a gerar debate sobre se estava certo ou errado pelos árbitros, dada a magnitude e o impacto da jogada no resultado final.

O que JuJu Smith-Schuster postou no Twitter?

O wide receiver do Chiefs postou um meme em seu feed do Twitter referindo-se à polêmica jogada no final do Super Bowl.

JuJu postou um cartão do Dia dos Namorados incluindo a foto de James Bradberry com o uniforme dos Eagles e uma mensagem que dizia: “Vou te abraçar quando for mais importante.”

Jogadores dos Eagles atacam JuJu Smith-Schuster no Twitter

Alguns dos companheiros de equipe de James Bradberry na Filadélfia não gostaram de JuJu Smith-Schuster fazendo piadas sobre sua derrota no Super Bowl e especialmente às custas de um membro de sua equipe.

AJ Brown respondeu a seu colega wide receiver parabenizando-o pela vitória, mas chamando o tweet de JuJu de “coxo”. Ele então deu a entender que foi carregado pelos jogadores do Chiefs para uma vitória no Super Bowl antes de chamá-lo de “garoto TikTok”.

“Em primeiro lugar, parabéns. Vocês merecem. Isso é ridículo. Você estava saindo da liga antes de mahomes ressuscitar sua carreira em seu contrato de 1 ano, garoto Tik-Tok. Ele admitiu que agarrou você, mas não aja como você é assim ou sempre foi. Mas parabéns de novo!”

O cornerback Darius Slay também entrou na conversa no Twitter.

Em outro tweet que Tyreek Hill marcou Slay, ele chamou JuJu de fraco, mas reconheceu que os Chiefs venceram o jogo.