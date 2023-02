Julia Faustyna, a jovem que afirma ser Madeleine McCann, publica uma série de mensagens perturbadoras

Tele caso de Madeleine McCann gerou manchetes em todo o mundo quando a criança de três anos desapareceu durante férias em família em Portugal em 2007.

Avanço rápido para os dias atuais e Júlia Faustinauma mulher polonesa afirma ser McCann chegando a usar o identificador do Instagram @iammadeleinemcann, que conquistou seguidores significativos.

No entanto, após sua ascensão à fama, Júlia postou uma série de mensagens perturbadoras em sua conta informando seus seguidores sobre como homens mais velhos estão pedindo para encontrá-la em quartos de hotel e como há uma imagem dela nua circulando online.

“Apaguei meu Facebook e meu TikTok para que ninguém possa me machucar e a única pessoa que não dormiu esses dias por mim. Se você não gosta dela ou eu paro de me seguir, por favor”, Júlia escreveu em um post.

“Por favor, pare de me perguntar quando é o teste de DNA ou se eu já fiz. Não vou contar a ninguém até fia diga-me. Eu sou ingênuo, mas não estúpido, ok?”

Na foto nua

Faustina também elaborou sobre a foto nua circulando online, afirmando explicitamente que é falsa.

“Você que postou uma foto minha nua, eu não ligo, isso me fortalece, você não vai me afundar” Faustina escreveu. “Não vou chorar online ou deixar você me marcar, não vou entrar em nenhuma rede social online ou ler seus comentários feios.”

Velhos pedindo para conhecer

Possivelmente, a mensagem mais perturbadora de todas foi aquela em que a polonesa explicou como está recebendo mensagens de homens mais velhos pedindo que ela os encontre.

“Recebo e-mails de homens mais velhos que querem me conhecer primeiro, por que eles querem fazer isso em um hotel?” Faustina escreveu.

“fia intensificou, pegou meu caso e me resgatou, caso contrário, não sei se isso teria acontecido comigo. Não estou postando nada maluco, triste ou deprimente em meus stories porque vi o quanto meu caso mudou desde que ela está na vanguarda”.

O plano agora é para um dos Júliapais de fazer um teste de DNA para verificar se há mesmo um caso a ser levado adiante.