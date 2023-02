Jurgen Klinsmann é contratado para treinar a seleção sul-coreana de futebol

Former Alemanha grande Jurgen Klinsmann foi contratado segunda-feira para treinar seleção sul-coreana de futebol. Klinsmann, de 58 anos, que venceu a Copa do Mundo como jogador da Alemanha Ocidental em 1990, substitui Paulo Bento. O técnico português deixou a seleção após levar a Coreia do Sul à segunda fase da Copa do Mundo do ano passado, no Catar.

“Estou muito feliz e honrado para ser o técnico principal da seleção sul-coreana de futebol”, Klinsmann disse em comunicado. “Sei bem que a seleção coreana vem, há muito tempo, melhorando e produzindo resultados constantemente.”

Klinsmann assinou contrato até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Estados Unidos, México e Canadá.

A Coreia do Sul se classificou para 10 torneios consecutivos da Copa do Mundo. Espera-se que Klinsmann estenda essa sequência com a região asiática obtendo oito vagas garantidas na Copa do Mundo expandida de 48 seleções em 2026.

Depois de uma carreira de jogador de sucesso, Klinsmann treinou a Alemanha até as semifinais da Copa do Mundo em 2006 e depois levou os Estados Unidos às oitavas de final em 2014. Ele também treinou o clube alemão Bayern de Munique, um de seus ex-times.

O primeiro jogo de Klinsmann com a Coreia do Sul será um amistoso contra a Colômbia em 24 de março. As eliminatórias para a Copa do Mundo começam na Ásia em outubro, mas a primeira meta do técnico será liderar a Coreia do Sul na próxima Copa da Ásia, marcada para janeiro, no Catar.

A Coreia do Sul venceu pela última vez título continental em 1960. Klinsmann, cujo último trabalho como técnico foi um período de 76 dias no comando do Hertha Berlin que terminou em janeiro de 2020, será o oitavo técnico estrangeiro na história da Coreia do Sul e o segundo da Alemanha. Uli Stielike esteve no comando de 2014-17.