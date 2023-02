Juros bancários CRESCEM em janeiro e assustam brasileiros

Embora a alta tenha sido mais leve, a taxa de juros neste segmento é muito mais elevada. Em resumo, o avanço registrado em janeiro fez a taxa média dos juros bancários alcançar 56,6% ao ano, valor mais que duas vezes superior à taxa de operações com empresas.

Seja com for, os juros bancários vêm crescendo no país devido ao aumento da taxa Selic. Isso porque o BC elevou em 12 vezes consecutivas a taxa Selic, entre março de 2021 e agosto de 2022. Essa foi a maior sequência de elevações da taxa Selic em 23 anos.

Para quem não sabe, a Selic é o principal instrumento do BC para segurar a inflação no país. A alta da Selic eleva os juros praticados no país, reduzindo o poder de compra do consumidor e desaquecendo a economia. Assim, a inflação tende a cair também, pois a demanda fica enfraquecida.

Isso acontece porque os juros de diversos setores, como o bancário e o imobiliário, também sobem. Com isso, o consumidor se vê obrigado a modificar seus hábitos, reduzindo o consumo, e, consequentemente, desacelerando a atividade econômica do país.

Como os juros de diversos setores ficam mais elevados, muita gente prefere esperar um período mais adequado para gastar. Ao mesmo tempo, como a inflação também se mantém em patamar firme, a renda fica ainda mais corroída, e muitos brasileiros passam a se endividar mais, caso decidam manter o mesmo padrão de vida.

Cuidado com o cartão de crédito

O BC também revelou as variações registradas pelo cheque especial e pelo cartão de crédito. No caso do cheque especial, a taxa média de juro recuou 0,1 p.p., de 132,1% ao ano em dezembro de 2022 para 132% ao ano em janeiro de 2023. Apesar de não subir, a taxa segue muito mais elevada que o recomendável.

No entanto, o grande destaque ficou com a variação do cartão de crédito rotativo, cuja taxa média de juros cobrada pelos bancos subiu 3,8 pontos percentuais. A saber, as pessoas que recorreram a essa modalidade enfrentaram juros de 411,5% ao ano em janeiro, ante uma taxa de 407,7% ao ano no final de 2022.

Em síntese, esse foi o maior patamar alcançado pelo segmento desde agosto de 2017 (428% ao ano), ou seja, em cinco anos e meio. Como a linha de crédito é muito cara, os analistas recomendam que o consumidor a evite, seja qual for a situação em que estiver.

A propósito, o rotativo é a linha de crédito pré-aprovada no cartão, o que facilita o seu uso pelas pessoas. Além disso, o rotativo inclui saques feitos na função crédito do meio de pagamento. Contudo, esses benefícios não compensam os juros, que são extremamente altos.