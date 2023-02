Juros do empréstimo consignado pode ser reduzido

Em uma entrevista exclusiva ao UOL, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, informou que deve propor no próximo mês a redução de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A proposta será feita na próxima reunião do Conselho Nacional da Previdência Social e a mudança depende da aprovação do conselho.

Hoje os aposentados e pensionistas que realizam a contratação do empréstimo consignado pagam juros de até 2,14% com desconto na folha de pagamento do benefício. Já no caso dos empréstimos no cartão de crédito, o limite de juros é de 3,06%.

Apesar da intenção de alterar o limite de juros da modalidade de crédito, Carlos Lupi não informou a porcentagem. “Isso não posso afirmar ainda. Tenho que estudar. Mas que vai baixar, vai”, disse o ministro.

Conheça o empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS

O crédito consignado é uma modalidade de crédito em que os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem emprestar um valor com taxas de juros menores do que as do crédito pessoal. De acordo com o Ministério da Previdência Social, atualmente existem aproximadamente 14 milhões de contratos ativos.

No consignado do INSS o valor das parcelas é descontado diretamente do benefício dos segurados. Além disso, os recursos podem ser utilizados como o beneficiário desejar, ou seja, é possível usar o dinheiro para fazer uma reforma, viajar ou até mesmo resolver algum imprevisto financeiro.

Todos os servidores públicos aposentados ou pensionistas do setor privado que recebem algum benefício contínuo do INSS tem direito ao crédito consignado. A lei que autoriza o empréstimo determina que os segurados podem comprometer apenas 35% da renda no consignado.

É importante mencionar que 30% da renda é limite máximo direcionado para o empréstimo consignado público, enquanto 5% é destinado ao limite para o cartão de crédito consignado. Já o prazo de pagamento da linha de crédito varia entre 12 e 72 meses, dependendo das regras de cada banco. Isso significa que antes de realizar a contratação, os segurados devem pesquisar a política da instituição financeira.

Como solicitar o crédito consignado

A Previdência Social anunciou algumas mudanças na solicitação do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com a pasta, a partir de agora foi incluída a tecnologia de biometria social para liberação de empréstimos.

Isso significa que as instituições financeiras que operam a modalidade de crédito devem incluir a biometria facial no ato da contratação do crédito consignado. Vale informar que as empresas que não oferecem o serviço de segurança terão até 60 dias para se adaptar à nova regra.

“O objetivo dessa norma é garantir maior segurança para o segurado que opta por contratar um empréstimo consignado. Os bancos que não implementarem a funcionalidade serão descredenciados”, informou o INSS.

Vale informar que para contratar o consignado também é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. Apesar da mudança, ainda é possível ter acesso ao empréstimo consignado do INSS sem biometria, desde que a solicitação seja feita diretamente no banco ou financeira.