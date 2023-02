Justin Bieber e Kodak Black Suede sobre tiroteio na pós-festa do fim de semana do Super Bowl LVII

Justin Bieber dar Kodak Preto estão sendo arrastados ao tribunal por causa de um tiroteio ocorrido após a festa após o show de Justin durante o fim de semana do Super Bowl do ano passado … dois homens que afirmam ter sido atingidos por balas estão processando.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, Mark Schaefer dar Adam Rahman dizem que foram baleados e gravemente feridos no tiroteio de fevereiro de 2022 fora do The Nice Guy em LA … e eles estão culpando Justin, Kodak e o local.



12/02/22 TMZ.com

TMZ divulgou a história … três pessoas, incluindo Kodak, foram baleados fora da festa… e o acampamento de Kodak diz que quando ele estava saindo do local, alguém de sua equipe foi atacado por um agressor não identificado, com o rapper se jogando na mistura para ajudar seu amigo antes que os tiros fossem disparados.

Nos documentos, as supostas vítimas afirmam que Kodak foi um grande catalisador do tiroteio… eles dizem que ele estava tentando causar danos e agravar a situação e estão colocando a culpa pelo tiroteio diretamente em seus ombros.



12/02/22 TMZ.com

Além do mais, as supostas vítimas alegam que a segurança no local era negligente … eles dizem que os seguranças que foram contratados não sabiam lidar com o trabalho, e o local, promotores e artistas, portanto, também têm alguma responsabilidade.

As supostas vítimas estão indo atrás de Kodak, Justin, The Nice Guy, The Hwood Group e Revolve Group, além da cidade de Los Angeles, da cidade de West Hollywood e do condado de Los Angeles por danos… e eles estão sendo representados por Gloria Allred.



12/02/22 BACKGRID

advogado da Kodak, Bradford Cohendisse ao TMZ … “Tenho visto muitas reclamações ruins em meus dias. Esta é a reclamação mais mal redigida que já vi em 26 anos. Espero que a Kodak seja demitida deste processo rapidamente.”

Cohen continua … “Não há especificidade zero na denúncia e a Sra. Allred agrupa todos os réus em vez de fazer alegações específicas contra cada um. É a faculdade de direito 101. Estou envergonhado pela Sra. reclamação.”